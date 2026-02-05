中國特定鋁箔反傾銷稅案 財政部展開落日調查

財政部今公告，對中國特定鋁箔課徵反傾銷稅案，展開落日調查。(記者鄭琪芳攝)

〔記者鄭琪芳／台北報導〕我國自2021年2月22日對自中國特定鋁箔課徵反傾銷稅，課徵期間將於今年2月21日屆滿5年；財政部今(5日)公告，對自中國產製進口特定鋁箔繼續課徵反傾銷稅案，展開落日調查，以維護國內產業公平合理貿易環境。

財政部關務署說明，我國於2021年8月31日公告對自中國產製進口特定鋁箔課徵反傾銷稅，並溯自2021年2月22日實施，課徵期間將於今年2月21日屆滿5年，原案申請人中鋼鋁業提出繼續課徵申請，而依申請人提供資料，可合理懷疑若停止課徵反傾銷稅，傾銷及損害可能繼續或再度發生，因此財政部決定進行落日調查。

關務署說明，依據規定，財政部應自公告進行調查之日起6個月內完成傾銷調查認定，並通知經濟部；經濟部應自公告進行調查之日起展開產業損害調查，於接獲財政部通知之翌日起2個月內完成認定，並通知財政部。財政部則應於接獲經濟部通知之翌日起10日內，提交關稅稅率審議小組審議是否繼續課徵反傾銷稅。

