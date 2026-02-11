中國犯台將遭美金融制裁！財經網美曝結局
[NOWnews今日新聞] 美國聯邦眾議院9日通過「台灣保護法」（PROTECT Taiwan Act），要求若台灣安全受到中國行動威脅，美國應全力排除中國於國際金融體制與組織之外。財經網美胡采蘋表示，中國若被金融制裁，無法轉向俄羅斯盧布或沙烏地阿拉伯貨幣，唯一能救北京的只有歐元，但歐洲人一定會趁亂打擊人民幣幣值，如150年前的劇本一樣。
美國眾議院9日以395比2的壓倒性票數通過「台灣保護法案」（PROTECT Taiwan Act），要求若台灣人民的安全、社會或經濟制度，因中國的行動造成威脅，美國應在最大可行範圍內將中國代表排除於G20、國際清算銀行（BIS）及金融穩定委員會（FSB）國際金融機制與組織外。
胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」表示，有人說中國根本不怕「台灣保護法」的制裁，只要跟俄羅斯、伊朗、沙烏地阿拉伯自成一個貨幣體系就好。
「中共到底怕不怕被排除出國際金融機制呢？」胡采蘋指出，從客觀數據可查，人民幣交易量目前是全球第六名，市佔率2.73%，落後於美元50.49%、歐元21.9%、英鎊6.73%、加拿大幣3.44%、日圓3.42%，「這麼小的流通量，中國公司自己做生意，都是用什麼貨幣呢？」
胡采蘋提到，人民幣有史以來交易量最大的時候是俄烏開戰以後，因俄國遭制裁改用人民幣交易，在2024年7月市佔率一度達到4.74%、排名全球第四；但從現在市佔率掉回2.73%，就能看出俄羅斯已經不行了，要不是北京用人民幣撐住，莫斯科早就死絕了；俄羅斯的主權基金也從開戰前1850億美元掉到357億美元，連川普都知道不需要再談判，只要坐等蒲亭垮台。
胡采蘋續指，俄羅斯被制裁後可以使用人民幣，但中國被制裁後，絕對不會使用俄羅斯盧布或伊朗、沙烏地阿拉伯的貨幣，看幣值就知道，鬼才敢跟這些國家同一個貨幣聯盟，就算沙烏地阿拉伯願意，也沒有這麼大的貨幣發行量，支撐不了中國所需的交易，光是人民幣買進沙幣，沙國就會幣值暴增到可以引發新一輪石油危機的程度，「油價暴漲就是中國經濟的死穴，他們每天都要買1200萬桶原油，你說他會不會做這種經濟自殺的行為？」
胡采蘋總結，對中共來說只有英鎊和歐元是重要的，中國能在俄羅斯被制裁時救俄羅斯，但如果中共被美國金融制裁的話，唯一能救他們的可能只有歐元，偏偏歐盟對中國的貿易逆差是3000億歐元的水準，中國根本用不著買歐元，是歐洲人一直在買人民幣，如果是歐洲人當然是趁亂再打擊人民幣幣值，金融殖民中國，這麼華麗的劇本，150年前不是已經演過了嗎？
