中國犯台日本是否行使集體自衛權 共同社民調：48.8%民眾贊成

日本共同社今天(16日)公佈的一項民調顯示，日本民眾對於如果中國攻擊台灣，東京是否應該行使集體自衛權存在分歧。這份調查發現，48.8%的受訪者支持東京在此情況下行使集體自衛權，44.2%的受訪者反對。

與此同時，針對日本首相高市早苗提出的提升國防開支計畫，60.4%的受訪者表示贊成。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。

廣告 廣告

高市的言論引發北京的強烈不滿，中國並警告其公民近期不要前往日本。

高市在上個月的施政演說中承諾，將在截至明年3月的本財年實現將國防開支提高至佔國內生產總值(GDP)2%的目標，比原定在2027財年實現的目標提前。

根據共同社，高市內閣的支持率高達69.9%，比上個月調查結果攀升了5.5個百分點。