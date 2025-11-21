中國犯罪團夥走私輝達晶片被逮 美國安部門：將持續打擊技術黑市交易

美國司法部20日宣布，佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室已對兩名美國公民及兩名中國籍人士提起刑事起訴，指控他們涉嫌從2023年9月起至2025年11月止，透過偽造文件、假合約及第三國轉運方式，非法將輝達（NVIDIA）先進人工智慧（AI）圖形處理器（GPU）走私至中國，嚴重違反美國出口管制規定，並可能危害國家安全。



被起訴的四名被告分別為：

‧何漢寧（Hon Ning "Mathew" Ho，音譯），34歲，香港出生美國公民，現居佛羅里達州坦帕市

‧布萊恩．柯蒂斯．雷蒙（Brian Curtis Raymond），46歲，美國公民，來自阿拉巴馬州杭茨維爾

‧李湛（Cham "Tony" Li，音譯），38歲，中國籍，現居加州聖利安卓

‧陳靖（Jing "Harry" Chen，音譯），45歲，中國籍，持F-1學生簽證居於坦帕市



四人面臨多項重罪指控，包括共謀違反《出口管制改革法》（ECRA）、走私貨品及洗錢等罪名，若罪成最高可判處20年有期徒刑。

走私行動共涉及四次出口計畫



美國司法部國家安全助理檢察總長約翰．A．艾森柏格（John A. Eisenberg）指出，這起案件涉及蓄意欺瞞行為，四名被告利用偽造假文件及誤導美國當局，將受嚴格管制的輝達GPU轉運至中國。國家安全部門將持續打擊此類敏感技術黑市交易，並追究相關人士刑事責任。

檢方調查顯示，四名被告以坦帕市一間名為Janford Realtor LLC的公司作為掩護公司，實際上該公司從未從事任何房地產業務，純粹用來採購及出口受管制的高階輝達GPU。該集團從2023年9月開始策劃，透過馬來西亞及泰國等第三國轉口，規避美國對中國的出口禁令。

起訴書詳述，這起走私行動共涉及四次出口計畫：

前兩次出口已成功完成，時間落在2024年10月至2025年1月之間，共計約400顆輝達A100處理器順利運抵中國，其餘兩次出口則在貨物出運前遭美國執法單位攔截，涉及10台搭載輝達H100 GPU的惠普企業（HPE）超級電腦，以及50顆獨立的輝達H200 GPU。

調查人員發現，四名被告從中國來源匯入超過380萬美元（約新台幣1.2億元）電匯款項，用以資助採購及運輸費用。被告明知這些先進GPU需取得美國商務部出口許可證，卻故意偽造最終目的地資料、製作假合約，並向當局申報，企圖逃避管制。

檢察官：徹查案件代表維護國家安全的決心



起訴書並指出，北京積極追求在2030年前成為全球AI領導者，並計劃將AI技術應用於軍事現代化，包括大規模毀滅性武器設計與測試等領域，因此積極透過各種管道取得美國尖端技術，包括輝達GPU在內的高階運算晶片。



美國佛羅里達州中區聯邦檢察官葛雷戈里．W．基霍（Gregory W. Kehoe）表示，這起案件顯示檢方及執法單位對維護國家安全的決心，感謝相關部門專業調查，讓涉嫌非法出口敏感技術的被告接受法律制裁。



