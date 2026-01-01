中國狂買H200 路透：輝達找台積電加開產能

▲路透表示輝達H200晶片面對中國拉貨庫存不足，因此向台積電要產能。（圖／取自Pexels）

[NOWnews今日新聞] 輝達（Nvidia）為因應中國科技業對H200人工智慧晶片的強勁需求，傳出已向晶圓代工龍頭台積電洽談擴大H200產能，最快將於2026年第二季啟動新增訂單的生產作業。

路透引述消息人士說法指出，中國科技公司已對2026年下單逾200萬顆H200，但輝達目前庫存僅約70萬顆，供需落差使輝達必須加速協調供應鏈、拉高可交付量。

不過，新增產量規模目前仍不明朗。消息人士表示，輝達已要求台積電啟動額外晶片的生產準備，相關工作可望自2026年第二季展開。

市場同時關注，若輝達為滿足中國需求而再擴產，是否將進一步推升全球AI晶片供應緊張。

報導指出，輝達必須在「承接中國龐大需求」與「其他市場供應吃緊」之間取得平衡。

值得注意的是，H200能否順利在中國市場放量仍存變數。路透指出，北京方面至今尚未對H200進口全面放行；而美方則是在近期才允許H200對中出口，並採取「加徵費用」的方式處理。

在報價方面，路透引述消息人士說法稱，輝達已敲定提供給中國客戶的H200型號組合，單顆定價約2.7萬美元；而「8顆一組」的模組價格約150萬人民幣，略高於先前H20模組約120萬人民幣的價格。

儘管價格更高，但消息人士指出，中國網路巨頭仍將H200視為相較現有可取得產品的明顯升級，且H200效能約為H20的6倍。

