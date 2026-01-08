中國狗仔嶺「夢幻雪鄉」竟是棉花造假 遊客氣炸狂刷負評 官方勒令停業

「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」宣傳的「厚積雪」、「童話雪景」實為白色絲綿人工鋪設。取自大河報



中國鄭州近日新增一處自稱「夢幻雪鄉」的觀光景點，自元旦開業後短短三天，抖音購票平台就迅速累積超過700條差評，大量遊客不滿投訴「用棉花造雪虛假宣傳」、「人太多了，接納不了這麼多遊客，為何還讓進」、「物價高」、「衛生髒亂差」，迅速引發網路熱議。當地政府在輿論發酵後迅速介入調查，並向媒體表示，目前園區已停業整頓。

鄭州「夢幻雪鄉」用棉花造的雪人，讓不少遊客給出負評。極目新聞

根據中國媒體報導，位於鄭州惠濟區普蘭斯薰衣草莊園內的「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」，以網紅動畫「熊出沒」中的「狗熊嶺」為噱頭，宣稱還原東北雪鄉風貌，不過遊客實際前往現場後，卻發現宣傳中厚厚的「積雪」，實際上卻是白色絲棉仿製，宣傳圖裡面童話般的雪屋雪景，現場看也略顯粗糙，還有衛生狀況不佳、排隊動線混亂、物價偏高等問題。

「鄭州狗熊嶺夢幻雪鄉」官方5日對此發布致歉信，坦承在「排隊管控、服務效率、配套升級、信息公示」等方面存在問題，並表示已啟動全面整改，包括動態發布實時人數、增配服務人員、升級配套設施、規範商品定價等，同時表示開園前直播已說明部分雪景為「棉花製作」，且另設人工造雪區域，棉花被破壞是因遊客自行拽走所致。

園區5日發布道歉信。取自極目新聞

園區所在地相關部門事後也迅速介入，惠濟區宣傳部相關工作人員向媒體表示，在獲悉相關情況後，區內就迅速組織屬地、市場監管、公安、執法、文旅等多部門進行調查，發現園區在元旦假期首日，因服務管理不佳、配套展示宣傳不一致、資訊公告不及時等問題，造成出入車輛階段性壅塞、消費體驗不佳等情況，目前園區已進行停業整頓，未來將舉一反三，在全區持續進行督導檢查，以實際保障廣大消費者權益，維護市場經營秩序。

