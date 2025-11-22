中國狠批日本國際社會沉默！分析曝戰況有利
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說，引發中國連日批評、反制，英媒BBC指出，除台灣總統賴清德吃壽司表態挺日外，僅有美國駐日大使調侃中國、俄羅斯附和北京論調，其他西方國家都沒有發言，有分析認為，如此沉默或許對高市早苗有利。
據英媒BBC報導，在高市早苗發表台灣有事言論後，中國呼籲國人避免赴日旅遊、留學，日本電影及演藝活動在中國被取消，還恢復日本水產品進口禁令。韓國政府20日也稱接獲北京通知，原定在澳門舉辦中日韓文化部長會議延期。
台灣總統賴清德呼籲國際社會關注中國報復日本，但除美國海軍作戰部長柯德爾上將（Adm. Daryl Caudle）、美國駐日大使葛拉斯（George Glass）聲援日本，俄羅斯支持中國論調外，其他西方國家未見發言。分析人士對BBC中文稱，如此沉默或許對高市早苗有利。
日本東京法政大學法學院國際政治學學系教授福田圓表示，日本眾議院當時的辯論議題是日本「集體自衛權」，因此國際社會未多加評論屬正常反應，中國過度解讀這些討論，批評日本介入台灣問題，並指責日本軍國主義復辟，但日本其實並未進行此類辯論。
長期研究日本政治外交的美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）高級研究員史密斯（Sheila A. Smith）指出，「我不認為日本首相期待美國出手相救」，若單以美國未有更高層次官員回應而言，這可能是受到多重因素影響，其一是總統川普及其政府的注意力集中在其他地方，其二是這場爭端目前尚未出現雙方可能動武的跡象。但包括美國在內的外部行為者，或許選擇私下表達關切或支持，而非公開表態，以免使局勢惡化。
台灣淡江大學教授蔡錫勲認為，國際社會顧及到高市早苗在會晤習近平後才發表有關言論，為顧及北京面子，選擇不多加評論，免得火上澆油，「沒有一個國家希望把這種爭端一直往上拉，大家也希望這件事情就讓他冷靜下來，而不要挑起情緒。」
目前評論高市早苗言論及其後續中日爭端的最高級世界領袖，是新加坡總理黃循財19日出席彭博社（Bloomberg）一場論壇活動時說，「我不是她（指高市早苗）的顧問，無法判斷她的言論是否明智。但話已說出口，覆水難收。我認為日本方面顯然希望降溫，穩定關係，而不是讓局勢進一步升級。我希望中國也能有同樣的想法。儘管存在分歧，兩國仍然可以相處並合作。」
多位學者分析此刻對高市早苗來說，國際社會「沉默是金」，蔡錫勲教授指出，高市早苗發表「台灣有事」言論應是經過事前計算，而言論發表後民意調查得分上升。其他國家未插手評論「火上澆油」，對她來說是有利的，「她已經拿到想要拿的，也不會去撤銷這句話。」
福田圓也指出，「日本現階段必須冷靜地持續向中國說明，並讓北京承認日本政府的立場並未改變。因此，對高市而言，保持沉默是有利的。」
至於台灣總統賴清德表態挺日，並呼籲國際社會關注中國反制，學者則有不同看法。福田圓認為，賴清德只是表達自己對日中關係的看法，也不會期待他國有相同表態，因此儘管沒有其他國家回應，也不會帶來負面影響。
但蔡錫勲教授則認為，與國際社會不願火上澆油的態度一樣，要是賴清德「講太多」，會給中國等國家留下「做文章的空間」，他並非贊成或反對，只是不希望現在把這些事情說出來，「我覺得賴總統表達他的意見之後，不要再表達太多。」
