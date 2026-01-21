中國猛推「金童玉女」AI交警機器人，網驚：晚上半路遇見會嚇死。圖／《人民日報》X

中國安徽蕪湖當局，近日推出一尊「金童玉女」AI機器人，更讓她成為新一代交通警察，在路上站崗執勤任務，隨即引發網友關注，不過有網友直呼：「晚上在半路看見她，會被嚇死。」

近日蕪湖市鳩江區的市中心，出現一尊「金童玉女」AI交警機器人：蕪優智警R001號。據中國官媒《人民日報》報導，該尊機器人主要負責交通指揮與勸導，可通過接入紅綠燈系統和交通警察密切配合，更能精準識別並勸導交通違法行為。而且除了固定崗位的職責外，該機器人還具有移動性，能夠根據指令自主前往指定地點。

目前這尊「金童玉女交警」正跟著「前輩」真人交警姜子豪（音譯）學習，姜子豪說，機器人可以全天候工作，有望減輕警方的負擔，尤其是在高峰時段或極端天氣條件下。除了「蕪優」，中國近幾年積極利用機器人成為交警，來減輕真人交警的負擔，包括在四川、浙江等，都可以看到「機器人戰警」的部署，跟著真人警方與交警巡邏、指揮交通等。

不過就有網友直呼：「如果晚上看到機器人交警指揮交通，會嚇死。」、「機器人外型感覺好像看到鬼。」另一方面，也有網友認為，使用機器人代替真人，可以降低交警被車撞的機率。

中國近幾年積極發展機器人，不只是餐飲界出現「機器人端盤服務生」，另外在保安領域，也開始廣泛使用機器人。中國國務院發展研究中心的報告預測，到2030年，中國的機器人相關市場規模將達到4000億元人民幣（約新台幣1.8兆元），到2035年將超過1兆元人民幣（約新台幣4.5兆元）。



