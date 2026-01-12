中國獨居App「死了麼」爆紅！名稱太直白惹議 網笑翻幫改名

大陸中心／游舒婷報導

現代人不婚不生的狀況越來越多，獨居老人是未來不可擋的社會現象，大陸的團隊就開發了一款專門確認獨居人士生存狀況的App，近日在社群上爆紅，比起它的功能，社群上更多人討論App的名稱「死了麼」太過直白，引起熱議。

大陸App「死了麼」爆紅。（圖／取自微博）

據悉，該款App定價8元人民幣（新台幣36元），主打可以確認獨居人士的安全，用戶下載後，在裡面輸入緊急連絡人，接下來的功課就是要每天上App簽到，如果連續太多天沒有簽到，系統就會自動傳送郵件告知緊急聯絡人，提醒他們檢查用戶的狀況。

該款App近期衝上付費排行榜第一名，但比起它的功能，網友們討論更加熱烈的是名稱，該App的名稱相當直白，就叫「死了麼？」網友們紛紛表示「不能改叫活著嗎」、「改成還在嗎更好。」App爆紅後，開發者呂先生介紹，開發出這款App的團隊只有3個人，針對外界對於名字的討論，他表示取名其實有特別用意，主要是「死」在中國看似是禁忌的字眼，但其實是每個人的生命終點，知道這點後或許才可以更好面對當下。

團隊也表示，接下來將把主要精力投入在產品優化上，例如豐富簡訊提醒功能、考慮增加留言功能，並探索推出更適合長者使用的新產品，至於要不要改名，團隊表示「會認真研究並加以考慮」。

