中國獨立樂團主唱「遭電動椅夾死」遭疑器官被盯上！專家脫口釀死原因

中國獨立樂團「普通搖滾樂隊」女主唱解惠鈞（藝名阿珍）本月9日在浙江嘉興作業時，意外被舞台上的電動座椅機構夾擊胸腔，當場導致多根肋骨斷裂並引發急性呼吸困難，送醫搶救十多個小時仍不幸身亡。儘管場地方強調是一場意外，但由於情節過於離奇，網路上也出現「是否又有人被盯上器官」的揣測；不過業界人士認為，更可能是設備未確實斷電所造成。





中國樂團「普通搖滾樂隊」官方微博近日證實解惠鈞的死訊。（圖／翻攝自微博）

中國獨立樂團「普通搖滾樂隊」官方微博近日證實解惠鈞的死訊，「11月9日上午，在工作過程中，胸腔意外受到電動座椅架擠壓，導致肋骨斷裂呼吸困難，送往醫院救治，在醫師團隊搶救十餘小時後，還是回天乏術，於11月10日凌晨，永遠地離開了我們」。

根據中國媒體《都市快報》報導，事故發生在浙江嘉興「536藝術空間」，該處原為中山電影院，阿珍是在場館工作期間，場內的電動折疊座椅疑似在調試或收合過程中突然啟動，機械結構意外壓住其胸腔，導致多根肋骨斷裂，最終釀成悲劇。

場館負責人日前受訪時證實阿珍是在 536藝術空間內意外遭座椅設備壓傷身亡。（圖／翻攝自微博）

場館負責人日前受訪時也證實阿珍是在 536 藝術空間內意外遭座椅設備壓傷身亡，強調「這是一場意外」。消息曝光後，相關座椅設計與安全問題立即成為網路熱議焦點。有網友詢問該座椅型號，也有人回應稱類似設備常見於大型體育館，整排座位可橫向折疊貼牆以節省空間。

針對外界擔憂此類「電子伸縮座椅」的安全性，曾參與北京奧運與冬奧場館工程的浙江余姚大丰實業股份有限公司指出，類似事故發生機率非常低。大丰公司區域銷售經理李先生表示，公共場館座椅分為手動與電動兩種，手動系統因需人工推動，幾乎不會發生此類危險；電動座椅則分為「半自動」與「全自動」，後者在市面上並不普及。李先生強調：「座椅會把人壓死的情況極少見，通常是因為電源未及時切斷。」他說，若現場已有觀眾或表演者，座椅的電源理應被完全關閉；只有在轉換場地、座椅啟動時，若有人誤闖操作區域，才有可能發生意外。

