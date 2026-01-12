中國獲利大減3成 中租-KY去年稅後獲利跌破200億元

中租-KY 2025稅後獲利跌破200億元(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕受到中國市場經濟衰退拖累，中租-KY(5871)2025年全年獲利首見2位數下滑，中租12日公告自結業績及獲利，2025年全年稅後盈餘跌破200億元，僅剩198億元、年減12%，主要原因在於中國市場全年獲利大減近3成、達29%，台灣市場全年獲利持平、年增0.4%，僅東協市場成長49%。中租控股全年每股稅後純益(EPS)為11.24元。

中租-KY今日公告2025年12月自結合併營收82.4億元，與前(11)月相較，合併營收月增6%，中租分析，3大主要營運地區12月營收均有成長，整體利息收入及手續費收入也均較前月成長，業務動能增溫。不過，累計1至12月營收跌破千億元大關，僅有975.7億元、年減5%，3大主要市場，台灣市場營收衰退3%、中國市場大減12%，僅東協市場累計營收成長4%。

獲利表現方面，12月單月自結合併稅後純益17.2億元，EPS為1.01元，較前月成長19%，中租表示，主要因營收月增6%，且中國預期信用減損損失金額較上月減少；不過，2025年全年自結合併稅後純益198億元、年減12%，全年每股稅後純益(EPS)11.24元。

中租控股的獲利表現在2022年創下272億元的歷史新高後持續下滑，2023年跌至250億元，2024年更降至225.7億元，2025年更跌破200億元大關，僅剩198億元，雖然仍賺逾1個股本，但已是近3年的新低，由於12月起多檔ETF換股，中租-KY均名列剔除名單，投信自去年11月下旬起持續賣超中租-KY，外資近2個交易日也呈現賣超。

展望2026年，中租表示，將以追求穩健成長為目標，預期在降息循環或資金寬鬆環境下，利差將可守穩或略增，中國市場將在資產品質趨穩下，穩步追求業務成長，東協市場則將持續專注耕耘及擴大既有利基市場。

