中國瑞幸咖啡傳下月台灣展店 首間門市地址曝光

【緯來新聞網】中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）傳出下月登台，有網友在社群平台Threads上透露，首間門市預計將於12月20日開幕，地點位於台北市南京東路三段，鄰近一間星巴克。現場施工中的照片亦由讀者提供，目前尚無法看出開店後的完整樣貌，僅能見到圍板和裝修工程進行中。

瑞幸咖啡傳下月在台灣展店。（圖／翻攝微博）

根據一家疑似代理商的官方網站和徵才公告顯示，招聘資料中出現瑞幸的品牌標誌，並指首店將於12月在松山區開業。儘管品牌方未正式對外宣布台灣展店計畫，已在台完成商標註冊，顯示其可能正在佈局市場。

疑似代理商官網證實12月將開展店但未說明咖啡店名稱。（圖／翻攝畫面）

自2017年成立於廈門後，瑞幸快速擴展，目前於中國已有逾2.9萬間門市，並已進軍美國、新加坡和馬來西亞等地。2020年曾因財務造假風波而退市及面臨鉅額罰款，近年經營逐漸回穩，2023年門市數量超越星巴克，成為中國最大咖啡連鎖品牌。



關於是否支持瑞幸進軍台灣，網路討論呈現兩極。有消費者表示，該品牌提供多樣化的飲品選擇與便捷的手機點餐系統，「在中國幾乎天天喝，口味選擇多，服務也不錯」。但亦有人質疑其品質，認為「台灣本地已有許多優質平價咖啡品牌，不理解為何需要瑞幸」，甚至對其價格與口味提出批評，直言「價格雖低，但對健康恐有疑慮」。

