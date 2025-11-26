中國瑞幸咖啡將登台？ 經濟部：無核准其來台投資

網傳中國最大連鎖咖啡品牌瑞幸咖啡(Luckin Coffee)12月將登台，而順昱控股公司在官網菜單上貼出瑞幸咖啡英文Logo與圖案，疑似為瑞幸咖啡代理商。不過，經濟部今天(26日)強調，經濟部沒有核准中國瑞幸咖啡來台投資，且根據公司登記資料顯示，順昱控股為純台資公司，經濟部將持續關注其是否有中資疑慮，必要時將啟動調查。

順昱控股公司在官網上不但秀出首間旗艦店預計12月開幕，在菜單頁面多項飲品圖示皆有瑞幸咖啡的麋鹿標誌及「Luckin Coffee」字樣。另外，順昱控股也在人力銀行上刊登招募咖啡店門市店長及副店長、咖啡師的訊息。

經濟部強調，順昱控股今年9月19日剛完成設立登記，資本額新台幣500萬元，公司登記營業項目包括飲料製造、飲料批發零售等多項業務，其雖以台資名義登記，但涉有中資疑慮，經濟部將持續關注，必要時也會啟動行政調查。