中國瑞幸咖啡強勢攻台？財經網美長文分析「不容易打入」：台灣人太懂吃
中國連鎖咖啡龍頭、號稱打敗星巴克的「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee）傳出將以品牌代理方式引進台灣，經濟部長龔明鑫回應，台灣沒有禁止中資來台投資餐飲業，但會密切注意是否符合相關規範。對此，「財經網美」胡采蘋今（28日）分析，咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，再加上「台灣人太懂吃」，要打進市場並不容易，近日中國引入的酸菜魚、黃燜雞大量倒閉，就是最好的例子。
胡采蘋今在「Emmy追劇時間」臉書粉專發文指出，其實她有點擔心瑞幸咖啡的問題，雖然是代理商模式，但是他們現在在中國就有2.9萬家，這種經濟規模真的可以把採購和管銷的成本壓得很低，如果中國品牌都透過代理商模式進到台灣，對台灣品牌會是很大的威脅。然而，剛剛經過她的研究團隊一番聊天，研究員們認為瑞幸咖啡在台灣應該做不起來，因為台灣咖啡市場非常競爭，連小七都已經用到很不錯的精品豆了，商業豆是不可能競爭的。
胡采蘋談到，尤其小七也有七千多家，還有路易莎跟星巴克，採購跟管銷的成本也能壓到很低。特別是台灣的牛奶很貴，拿鐵的價格根本壓不下來。除此之外，台灣的便利商店有1.4萬家，研究員說，就連一千六百多家的萊爾富，他們的咖啡都有一群死忠粉，「咖啡在台灣早就是鐵牆鐵壁的市場，代理商很難做。我們研究員還說，上一個死在台灣的外資品牌叫做新加坡閃電咖啡。」
胡采蘋接著說，最好笑的是，其實本週六有一件大事，那就是宏都拉斯的總統大選。自從跟台灣斷交以後，宏都拉斯的白蝦產業受到重創，有一家在那邊經營32年的西班牙水產公司宣布退出宏都拉斯，上千名員工失業，他們的總經理接受媒體訪問時，直接說就是因為跟台灣斷交，導致他們把生意收掉。
胡采蘋團隊的研究員說，其實宏都拉斯之前也有不少咖啡莊園，專門提供精品咖啡豆給台灣，台宏斷交以後，這些咖啡豆莊園也是快活不下去。目前宏都拉斯民調顯示親台總統會勝選，但是中方也在幫忙發假民調，尋求連任的執政黨在假民調上遙遙領先十幾趴。
胡采蘋說，總之她自己還是非常在意代理商代理中國品牌進入台灣的事情，如果有更多案例的話，可能還是需要研擬一些對策，「不過聽起來台灣在餐飲業這一塊應該還是很難攻破，主因當然是因為台灣人太懂吃」。她並以近日酸菜魚、黃燜雞大量倒閉為例強調，「台灣人的嘴最刁了，對飲食的品味鑒賞力極高，而且不論星級餐飲或小吃，都吃得很精，重視食安，也很重視飲食背後的文化，不是容易打入的市場。」
蔡依林攻蛋搶票災難「當機、刷卡失敗」！主辦震撼宣布1新制 刑事局也出手查駭
網黃好市多掀衣露胸「把自己賣掉」！1女1男落網：就拍一下
「星巴克殺手」來台灣了！瑞幸咖啡傳下月展店 首站插旗南京復興商圈
