中國瑞幸咖啡登台？ 經部：必要時將啟動行政調查

台灣的咖啡版圖即將要大洗牌了嗎？有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡傳出要來台灣展店，首家門市地點也曝光，且預計12月底就要開幕，甚至他隔壁的鄰居竟然就是星巴克，宣戰意味相當濃厚。不過經濟部指出並沒有核准瑞幸咖啡來台灣投資，代理商雖然以台資名義登記，但是否涉有中資疑慮，經濟部將持續關注。

中國藝人劉亦菲：「上午喝咖啡精神好，下午輕乳茶心情好。」

中國藝人易烊千璽：「我是luck in coffee瑞幸咖啡，全球品牌代言人，易烊千璽。」

找來仙女姐姐劉亦菲還有人氣偶像易烊千璽代言，有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡，優惠期間最低不用50元，不只在中國人氣火熱，甚至到紐約展店也大排長龍，現在更傳出要進軍台灣。

位在南京東路三段上的星巴克，現在旁邊有一處空店面，正在施工當中，傳出這裡12月底要開出瑞幸咖啡在台灣的首間門市，也代表說它要跟星巴克直接正面對決。

原本是肯德基但暑假就收掉出租，外面鐵門拉下，但透過上方開孔，可以看到裡面正在施工，牆壁打掉重新裝潢，還有一圈又一圈的管線，地上散落紙箱跟泥土。工程大哥也證實，整棟4層樓就是要開瑞幸咖啡，旁邊還貼出人才招募令。

104上面也有在徵才，從咖啡師到運營總監都開出職缺，薪資3萬5起跳，還有年終跟帶薪年假，不過《EBC東森新聞》實際致電，都轉到語音信箱沒有回應。

民眾：「喝過喝過，反正是商業行為，我覺得它的咖啡接受度還可以。」

民眾：「看它的廣告打得怎麼樣吧，就是會看它的質感怎麼樣，再決定要不要試試看。」

實際點開官網也露出端倪，自稱取得世界領先咖啡品牌在台灣的獨家經營權，還透露首家門市預計2025年12月登場，點開菜單全都是瑞幸咖啡。不過其實早在今年4月，瑞幸咖啡就已經向經濟部智慧財產局聲請商標，星巴克殺手攻進台灣，專家認為第一個對手其實是路易莎。

行銷專家凱爺：「星巴克、路易莎跟這個CAMA，那各自有各自的定位，那當然也不會是外商就一定拿走全部的市場。所以這次瑞幸咖啡進來，肯定會在這個三強鼎立的市場裡面，開出另外一些空間。」

專家也點出，瑞幸咖啡很擅長利用數位工具，透過公關廣告收集會員資料，把別人的熟客變成自己的新客，如果採取加盟策略，展店規模就會非常快速。業者繃緊神經，台灣的咖啡市場版圖，正在悄悄出現變化。

