中國瑪莎拉蒂「這車款打4折」2天就賣光 車主笑：圓了豪車夢

中國瑪莎拉蒂純電SUV格雷嘉降價超60%，引發消費者搶購熱潮。（翻攝自微博）

豪華車品牌瑪莎拉蒂（Maserati）首款純電SUV「格雷嘉 Folgore」近日在中國市場掀起搶購熱潮，一款官方價格約89.88萬元人民幣（約新台幣400萬元）的車款，卻被經銷商降至裸車35.88萬元（約新台幣160萬元）、落地約40萬元（約新台幣178萬元）。降幅超過60%，這波暴跌價格成功打破豪車既有距離感，吸引大批消費者排隊搶購，短短2天內便銷售一空，成為市場焦點。

為何瑪莎拉蒂純電SUV降價超過半價？

綜合《極目新聞》、《海報新聞》等中國媒體報導，此次純電版格雷嘉降價幅度驚人，甚至低於二手車市場價格。銷售人員透露，這批車屬於「清倉」，瑪莎拉蒂只生產了這一批純電版車輛。由於疫情影響，車到港晚了約一年半，與新款上市時間重疊，廠方為了回籠資金選擇虧本出售，甚至「賣一輛賠一輛」，只求清空庫存。

消費者為何不惜跨省搶購，甚至不試駕直接下訂？

因為價格一降，瑪莎拉蒂這個原本被認為遙不可及的豪車品牌瞬間變得親民許多。許多買家表示，35萬元人民幣左右的價格讓他們「圓了豪車夢」，甚至有人笑稱「開著瑪莎拉蒂回村有面子」。不少消費者看到消息後，直接下單付訂，甚至有人遠從沈陽跨省到經銷商處搶購，更說害怕等廣告鋪天蓋地時，車早已售罄。

這台「划算」的純電SUV有什麼隱憂？

儘管價格驚喜，銷售人員卻坦言，這款純電版車保有量少，日後維修困難成為隱憂。因為停產，零配件難尋，大燈更換費用高達2到3萬元人民幣，小保養費用也超過2千元。且長期停放可能造成橡膠老化和電路受潮問題，對車主而言是一大風險。

燃油版格雷嘉是否也受降價影響？

早在今年6、7月，燃油版格雷嘉便已開始促銷，官方價約65萬元，現降至約38萬元，落地約40萬元。此舉迅速提升銷量，部分經銷商單月賣出200多台，為平常的10倍。此波促銷也成功刺激市場，帶動品牌熱度回升。

