中國環台軍演實彈射擊 我陸海空三軍高度警戒

中國解放軍宣布"正義使命-2025"環台軍演，今天進行實彈射擊，預計進行到傍晚六點。我國國軍動起來，海空緊盯共軍動態、戰車戰備巡邏，海巡艦艇更從早到尾監控中國海警，國防部也釋出最新畫面，包括多張監控中國海空軍照片，專家認為這象徵解放軍動態，都在我國掌握之中。

兩架幻象2000戰機緩緩滑出機堡，收到指示後立刻掛彈升空。





中國環台軍演實彈射擊 國軍監控殲10、殲16等畫面釋出 解放軍動態全掌握

中國發動圍台軍演，陸海軍三軍戒備應對。（圖／民視新聞）

鏡頭轉到花蓮，具備反艦能力的雄風發彈發射車，發射架已經升起，最南端的屏東貓鼻頭，地對空飛彈也完成佈署。

本島地面部隊就位，外離島也上緊發條，澎湖M60A3戰車執行戰備巡邏任務，海軍也跟上腳步，具快速戰鬥支援能力的磐石油彈補給艦，現蹤高雄港，海巡艦艇與光六飛彈快艇，也在基隆港待命，海巡艦艇更直接與中國海警對峙。

海巡人員：「前方亮光為1306。」





中國環台軍演實彈射擊 國軍監控殲10、殲16等畫面釋出 解放軍動態全掌握

中國發動圍台軍演，陸海軍三軍戒備應對。（圖／民視新聞）





就看桃園艦夜間監控中國海警船，緊盯對方動態，基隆100噸級巡防艇也與中國海警並行，中國宣布實彈軍演，陸海空三軍強勢回應，國防部也公布最新影片。

釋出P-3C監控太原艦、IDF監控運-20、F-16V監控空警500A、殲-10與殲-16等畫面，象徵我軍鎮定以對與從容自若，專家直言這象徵解放軍動態，都在國軍掌握中。

國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「國防部也展現了我們的反制能力，包括F-16用神射手莢艙，標定共軍的殲-16戰機，還有包括監控中共的太原艦，以及運-20等等的航空器或航海器，這都是國軍有能力可以掌控，而且看得到表示打得到。」

國軍緊盯解放軍動態，國安單位也關注情勢，國安會秘書長吳釗燮與總統賴清德，上班時間一到就出現在總統府，賴總統也在臉書表示，感謝海巡與國軍弟兄，在海防與領空最前線，沉著應對各項威脅，也提到面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，即時研判最新情勢，全力確保國家的安全，籲請國人安心。

原文出處：中國環台軍演實彈射擊 國軍監控殲10、殲16等畫面釋出 解放軍動態全掌握

