中國環台軍演後藍白再擋國防預算？陳培瑜：現已在議場門口排隊等遞案
即時中心／徐子為報導
民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，她今（1）晚間8點就已抵達立法院議場門口，開始排隊遞案，盼能讓明天例行的立法院會可先處理民進黨團提出的報告與討論事項。
陳培瑜指出，民進黨團提案包括行政院版財劃法、今年度中央政府總預算案、1.25兆元強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算條例、被擋了近800次的立委赴中報備的國安法案、在程序委員會被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案及外送員專法等。
陳培瑜指出，事實上，本週二（12月30日）的程序委員會，理該拍板定案的就是本週五的院會議程。就算三黨沒共識，也仍須審定議程，明天才能順利召開院會。
陳培瑜說，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案、也不願意說明阻擋國防預算的動機、更不肯面對三次惡修財劃法，導致總預算無法送。再加上藍白還有許多逕付二讀、不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案。因此已有數不清的週五院會變成了必須先協商議程、再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」。
陳培瑜痛批，現在的立院，就是歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的韓國瑜院長只想過水協商在後。再加上藍白聯手持續不斷地在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時終究還是變成了實質的法律條文。因此立院混亂的罪魁禍首，正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。
陳培瑜指出，民進黨團還是要堅持到底，持續要求讓今年度中央政府總預算付委審查，持續支持院版財劃法和1.25兆元防衛韌性條例和預算條例，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。
至於明天週五院會，藍白是不是會繼續阻擋？陳培瑜對國民黨主席喊話，就來看看凡事必稱習近平、搶著做習共政權的最佳代言人來說，要如何整頓內部矛盾，讓立法院長韓國瑜、立法院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案。
原文出處：快新聞／中國環台軍演後藍白再擋國防預算？陳培瑜：現已在議場門口排隊等遞案
