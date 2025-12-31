中國環台軍演恫嚇意味濃 國台辦放話「必將痛擊台獨」

中國國台辦發言人張晗嗆，對於任何「台獨」分裂行徑，「我們絕不容忍、絕不姑息、必將痛擊。」





中國再度以軍事行動對台施壓！解放軍東部戰區自29日起在台灣周邊進行「正義使命-2025」軍事演習，台海局勢再度升溫。對此，中國國台辦31日回應，軍演是對賴清德政府推動「台獨路線」、勾連外部勢力的警告，強調並非針對一般台灣民眾。

發言人張晗砲轟，解放軍有關軍事行動是對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要正義之舉。賴清德當局搞「台獨」分裂活動，無原則媚外、無底線「賣台」，不惜犧牲台灣經濟發展和民生福利，在勾連外部勢力謀「獨」挑釁、窮兵黷武的邪路上狂奔，嚴重破壞兩岸關係，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重損害中華民族根本利益和台灣同胞切身利益。對於任何「台獨」分裂行徑，「我們絕不容忍、絕不姑息、必將痛擊。」

張晗警告，台灣是中國的台灣，任何外部勢力妄圖介入台海問題，干涉中國內政，必將在中國人民解放軍的銅牆鐵壁面前撞得頭破血流。祖國統一的歷史大勢不可阻擋，「任何人不要低估我們捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。」

張晗強調，兩岸同胞是一家人，有關軍事行動針對的是「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是為了遏制「台獨」勾連外部勢力禍亂台海，從根本上維護國家主權和領土完整、維護中華民族根本利益和台灣同胞切身利益，絕非針對廣大台灣同胞。希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨」分裂路線的極端危險性和危害性，同我們一起堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，堅守中華民族共同家園，共創祖國統一和民族復興的美好未來。

