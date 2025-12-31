中國環台軍演複委託陸軍工股ETF不能買？ 金管會這樣說

股市配圖。廖瑞祥攝



中國12/29進行環台軍演，民眾進銀行搶兌換黃金外，赫然發現券商通知「停止受理買進滬深市場的軍工股及ETF」，像是中芯國際等也不能買只能賣，時間也太巧合。金管會說明，與跟軍演沒關係券商公會早在10月就已達成共識，將停止買進中國軍工企業或ETF，後續由券商陸續進行公告。

從券商通知說明來看，在上海深交所和深圳證交所掛牌的中國軍工企業像是中芯等，以及涵蓋中國地區的ETF均入列。複委託無法買進，但賣出不受影響。

依公會通知，因應國際情勢變化，為確保投資人權益，證券商受託買賣大陸地區證券市場之有價證券前，應確認買賣標的(含股票或ETF之成分股)未涉及中國地區軍工企業，始得受託買入。

相關配合停止受理下列標的之受託買進(賣出則不受影響):

1.個股: 列入美國財政部OFAC公告之中國軍工企業，並於上海證交所及深圳證交所掛牌者。

2.ETF: 因ETF成分股之涵蓋範圍廣泛且組成隨指數變動而調整，為避免投資人買入涉及中國地區軍工企業之標的，故將停止受理託滬深市場ETF。

金管會表示，由於軍工類股風險屬性較高，投信業者早已長期自主不買此類標的；加上複委託整體成交仍高度集中於美國市場，佔比超過8成、香港市場約僅10%，其中涉及中國軍工標的更是少數，實際量能低，因此對整體市場影響低。

金管會也說明，若要求業者精準辨識所有高風險軍工標的，辨識與維護清單的作業成本較高，成本效益不彰，因此公會與業者選擇整體將「軍工類股」自可交易清單中移除，這也是風險控管與作業成本考量的綜合決策，和近期的軍演無關。

