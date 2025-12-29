中國環台軍演！林宜瑾狠酸藍白沒判斷力：別再宣傳帶防狼噴霧是挑釁色狼

記者楊士誼／台北報導

中國解放軍東部戰區「圍台軍演」範圍示意圖。（圖／翻攝自新華社微博）

中國軍方今（29）日宣布展開「正義使命2025」軍演，民進黨立委林宜瑾指出，這形同宣告藍白用擋國防預算、杯葛總預算向共黨輸誠，都不會換來和平。她也形容，藍營該有點判斷力，別再天真的到處宣傳「帶罐防狼噴霧是在挑釁色狼」；民眾黨更等而下之，「不擇手段逐利的咕嚕只會自取滅亡」。

林宜瑾表示，中國宣布要為侵略台灣進行軍演，並稱在軍演過程中，將惡意讓艦機迫近我國領土。她認為，這形同正式宣告，藍白兩黨就算用阻擋軍備預算向習近平輸誠、用杯葛明年度總預算討中國歡心，甚至7百多次封殺「立委赴中報備」法案努力保持通敵管道，都不會為台灣換來和平。「只要台灣一天不淪陷為中國殖民地，中國就一天不會放棄侵略」。

林宜瑾指出，保護好人民是基本義務。都出社會這麼久了，藍營該有點判斷能力，別再天真的到處宣傳「帶罐防狼噴霧是在挑釁色狼」，所以硬擋軍備預算；別再堅信沒有共識的東西可以叫「九二共識」，一個中國絕對不會是中華民國。而國民黨至今連最簡單的事實都不願看清，簡直就像是堅持要匯款給網戀詐騙，被好意提醒還大聲嗆人，硬是在粉紅泡泡包圍下將祖產賠光。「至於作為附隨組織的民眾黨，當然就更等而下之，不擇手段逐利的咕嚕只會自取滅亡」。

林宜瑾也指出，台灣和中國間的關係不該被解釋為內政問題。到了2025年的今天，還在鬼扯一個中國是中華民國，「我就問，國民黨到底是主張要對習近平宣戰，然後殖民統治中國人，還是覺得習近平會莫名其妙下跪割讓中國領土給你國民黨？」她也強調，自己絕對會持續提出護國法案，就算藍白必定起身阻擋，也要讓國際知道，親中賣台絕非台灣主流民意。「我們的主張很簡單，台灣、中國一邊一國，我們反併吞、反侵略、反殖民，同時也根本毫無興趣干涉中國內政」。

