中國環台軍演！美海軍「MQ-4C偵察機」今現蹤墾丁外海 飛往海南島

記者楊士誼／台北報導

根據航班追蹤平台「FlightRadar24」資料，美國海軍一架MQ-4C偵察機今天現蹤墾丁外海上空。（圖／翻攝自FlightRadar24）

中國今（29）日宣布對我國進行「正義使命2025」軍演，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等挑釁行為。不過根據航空迷與軍事迷常用的航班追蹤服務平台「FlightRadar24」觀測到，美軍一架從沖繩起飛的MQ-4C「海神」（Triton）無人偵察機，今天兩度飛越我國西南沿海，前往海南島外海，根據航跡圖，更經過墾丁外海。

共軍東部戰區發言人施毅指出，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。中共聲稱，「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

根據「FlightRadar24」資料，一架隸屬美國海軍，編號CNV132的海神無人偵察機從沖繩嘉手納基地出發，大多數飛行軌跡雖被遮蔽，但根據公開航跡，該機在台灣時間凌晨五點半時，以45590英尺（約1.4萬公尺）高度途經墾丁外海，而該機於上午6時左右消失。該機於今日上午九點半左右，又出現於海南島外海，接近中午時分又出現在巴士海峽。

臉書粉專Taiwan ADIZ稍早也發文指出「神秘美國軍機抵達台灣周邊宣告國際空域航行權，沒有開信號」，留言區也有網友表示，一架MQ-4C目前空中巡邏中。

MQ-4C海神無人偵察機，是由美國諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）研發、製造的高空長程無人偵察機，可在五萬英尺高空滯留超過24小時，並有著超過7400英里的航程，目前裝備於美國與澳洲海軍。

