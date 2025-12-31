中國環台軍演 菲國防部深感關切：破壞區域和平穩定

（中央社馬尼拉31日綜合外電報導）菲律賓國防部今天對中國在台灣周邊進行軍事演習表達「深感關切」，認為這些行動破壞區域和平與穩定。

法新社報導，國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）在聲明中指出：「中國軍方和海警在台灣周邊的行動破壞區域和平與穩定，為本已脆弱的地緣政治局勢製造更多裂痕，國防部對此深感關切。」

他表示：「升高脅迫程度所造成的影響超越海峽兩岸關係，波及更廣泛印太社群。」（編譯：何宏儒）1141231