中國環境部長談COP30：已提交2035年減排目標

（中央社台北9日電）COP30將在巴西登場，中國生態環境部長黃潤秋說，中國已提交2035年國家自主貢獻（NDC）目標，亦即全經濟範圍溫室氣體淨排放量較峰值下降7%至10%，絕對排放量較峰值下降10億至15億噸。其中，前者為中國國家主席習近平9月24日在聯合國氣候變化大會提出的減碳目標。

但專家先前曾分析，上述目標若對照中國的再生能源發展情況來看，顯得過於保守，且令人失望，中方這一承諾代表僅是一種謹慎舉措。

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第30次締約方會議（COP30）將於10至21日在巴西貝倫（Belem）舉行。新華社8日報導，黃潤秋當地時間6日作上述表示。

根據報導，黃潤秋說，中方已向聯合國氣候變化綱要公約秘書處提交了2035年NDC目標，這一目標是以「巴黎協定」的目標作為標準。

黃潤秋宣稱，中國這次承諾的下降幅度（全經濟範圍溫室氣體淨排放量較峰值下降7%至10%）和絕對量（絕對排放量較峰值下降10億至15億噸），都顯著高於歐美國家同期水平。而大部分已開發國家從實現溫室氣體排放達峰到現在，時間跨度達20年到50年不等，與中國達峰（2030年）後5年左右下降的幅度「不能相提並論」。

他說，中國2035年NDC目標歷史性地擴展到「全經濟範圍」，包括所有溫室氣體，且首次提出了溫室氣體絕對量減排目標，「體現了最大的決心和力度」。而中國仍是開發中國家，在碳排放尚未達峰的階段考慮碳減排目標，是「兩步併作一步走」，難度很大。

習近平9月24日在聯合國氣候變化大會透過影片致詞時說，2035年中國「全經濟範圍」溫室氣體淨排放量將較峰值下降7%至10%，「力爭做得更好」；非石化能源消費占能源消費總量的比重達到30%以上；風電和太陽能發電總裝機容量達到2020年的6倍以上，力爭達到36億千瓦；森林蓄積量達到240億立方公尺以上。

綜合路透社及美聯社先前報導，亞洲社會政策研究所（ASPI）中國氣候中心（China Climate Hub）主任李碩針對習近平提出的上述目標表示，從中國快速推動再生能源與電動車的情況來看，中方的承諾令人失望，代表的是一種「謹慎舉措」，同時也隱藏了更重要的經濟現實。

元老會（The Elders）主席、前哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）表示，考慮到中國在清潔能源領域的突出表現，中國最新的氣候目標仍然過於保守。「中國必須走得更遠、更快」。（編輯：邱國強/韋樞）1141109