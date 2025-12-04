中國生育率直直落 今年新生兒占全球比例 恐首跌破7%

2025年將收官，中國官方尚未公布出生人口數據，有報導引述聯合國人口司預測約871萬人，若此數字精準，意味著中國新生人口占世界比例首度跌破7%，中國生育率已經明顯低於聯合國低方案的生育率，依此趨勢來看，中國人口可能永遠都無法到達15億，且中國和美國的出口人口將在2055年交匯，此後美國出生人口將一直高於中國。有分析認為，主要原因還是高育兒成本、低就業率，而人口銳減是否會削弱中國的國際影響力有待觀察。

廣告 廣告

據觀察者網刊出「地球知識局」微信公眾號文章指出，聯合國人口司公布預測顯示，中國2025年出生人數估計是871萬多，這意味著，中國新生人口占世界的比例跌破7%。1971年新中國恢復聯合國合法席位，媒體解讀這個歷史事件時候總會提到的「占人口四分之一的中國人民自此可以在聯合國充分行使權利」這句話，成為了一代人的集體記憶。

建國初期，中國人口約占全球的25%。而今天全球人口超過82億，中國人口約14億，約占全球人口的17%，如今新生兒數量占比更可能跌破7%。中國人口總數已經在2023年被印度超越，排名世界第二。據國家統計局數據，2024年全國出生人口為954萬人，比2023年增加52萬人，這是由於生育意願積累造成的小幅回升，但並不能改變中國新生兒出生率總體下降的大趨勢。

幾年前聯合國預測，中國總和生育率如果維持在1.70到1.77之間，到本世紀末將下降到10.65億。如果總和生育率維持在1.3左右，到本世紀末，中國總人口將下降為6.84億。可見即使是聯合國最低方案假設的生育率也有1.3，但中國生育率已明顯低於聯合國低方案的生育率，2016年到2023年短短7年間，新出生人口已從近2000萬降到了902萬，縮水一半還多，中國的人口可能永遠都無法到達15億。

另據「中國人口預測報告2023版」預測，若保持現在的生育率不變，中國的出生人口將與美國的出生人口在2055年交匯，此後美國的出生人口將一直高於中國。

在育兒成本方面，「中國生育成本報告」中也提到，0-17歲城鎮孩子的養育成本平均為63萬元（人民幣，下同），0-17歲農村孩子養育成本平均為30萬元。這是十足的「吞金獸」，再加上至今未見明顯起色的就業率，多數中國人來說的確生不起。新生兒數量只占全球的7%是否會削弱中國的國際影響力仍待觀察。