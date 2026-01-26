中國生育率破1新生數回到乾隆年間水平 預測失准後的斷崖式下跌
清乾隆三年（1738年），中國的新生兒數量大約在800萬左右。那是一個人口正在爆炸性增長的時代——1.5億人口的中國，即將在接下來的一個世紀裡膨脹到4億。
此後，中國的人口一路高歌猛進，1960年代每年新生兒童一度接近3000萬人，並在283年後的2021年，達到峰值14.1億。
人口總數達到峰值僅僅5年後，中國國家統計局1月中旬公布的數據顯示，2025年全年出生人口僅為792萬，創下1949年以來的最低紀錄。
「中國的出生人口已經跌回乾隆三年的水平。」美國威斯康星大學麥迪遜分校研究員易富賢的言論激起熱議，這種對比的犀利之處在於時代的交叉——當年只有1.5億人時的人口上升期；現在是14億進入了人口萎縮期。
更令人錯愕的是對比：十餘年前，中國官方預測全國人口將在2033年達到15億的峰值。如今，不僅峰值提前了12年到來，而且比預測少了將近1億人。
一個問題浮出水面：在東亞諸國，生育率下跌比比皆是，但中國人口下跌之快，預測之失準，還是非常突出，這背後究竟是因為什麼？
失準的數據
2007年1月，中國人口計劃生育委員會發布了一份由300多位專家、歷時兩年完成的《國家人口發展戰略研究報告》。這份報告的核心結論斬釘截鐵：中國人口將在2033年前後達到15億左右的峰值。
報告還提到，低生育水平「反彈勢能大」，並強調需要在穩定低生育水平的同時進行工作機制創新。在當時的政策語境中，計生部門也反覆強調不能因為生育意願下降就放鬆政策。
但現實很快與這套判斷拉開距離。2010年第六次人口普查口徑的總和生育率為1.18，但後續研究與討論中這一數字被上調到1.63。主要是因為當時存在「超生漏報」的情況，所以要將數據上調。
總和生育率（Total Fertility Rate, TFR）指婦女一生中平均生育子女的總數，是衡量人口結構的關鍵指標。國際上以2.1作為維持人口穩定的「世代更替水平」。
此後偏差還在顯現。2013年11月，17位頂尖人口學家在《人民日報》發表文章稱，如果實行全面二孩政策，生育率將超過4.4。時任中國人口學會會長翟振武更是預測，全面二孩將導致每年出生4995萬人。
基於這些預測，中國在2014年僅實行了「單獨二孩」政策——只允許一方為獨生子女的夫婦生育二孩。
2016年，中國終於全面放開二孩。當時衛計委副主任王培安等15位專家預測，生育率將在2018年達到2.09的峰值。
現實呢？即便按照《衛生健康統計年鑑》中的數據，2018年出生人口也只有1362萬——生育率約1.4，遠低於預測，總數更與「4995萬」相去甚遠。
而剛剛公布的數據顯示，在三孩政策全面放開的背景下，2025年出生人口跌破800萬。根據易富賢估算，2025年的生育率只有0.97-0.98——這是中國總和生育率首次跌破1.0，「意味著下一代人口不到上一代的一半」。
官方的預測大幅失準。易富賢對BBC中文說，「說明現有中國人口學的學術範式存在嚴重問題。」
斷崖式下跌的原因
日本的生育率從1.45（2015年）緩慢下降至1.15（2024年），用了整整九年。韓國、台灣和香港雖然同樣面臨少子化困境，但它們的下降曲線相對「溫和」且可預測。
相比之下，中國在新冠疫情後呈現出一種「斷崖式」的暴跌。2024年出生954萬，2025年驟降至792萬，單年跌幅超過16%。這種速度和幅度，在和平年代的人口史上極為罕見。
為什麼中國跌得這麼快？
易富賢認為，中國疫情後的「斷崖式下跌」，未必意味著生育意願在短期內突然崩塌，更可能是此前多年統計口徑與現實之間的偏差，在近幾年被集中「擠出」。
他常用山東作例子：全面二孩實施後的2016年，山東上報出生人口從2015年的約123萬躍升到2016年的約177萬，增加約54萬；這一增量占到中國當年出生增量的很大比例。按常理推算，這批孩子在六年後（2022年）應進入小學，但他對照地方教育數據後指出，山東的小學招生並未出現與「2016出生高峰」相匹配的擴張，甚至出現回落（-5%），因此質疑「2016年暴漲」的出生數據是否真實反映了當年的新生兒規模。
在他看來，關鍵問題在於統計邏輯：過去在嚴格控制生育的年代，基層可能存在「超生漏報」，官方解釋往往是「調查得到的生育率偏低、需要修正」；但當2016年以後限制「超生」在制度意義上基本退出，類似漏報邏輯就難以繼續解釋為什麼出生數仍能被維持在高位，於是他認為部分年份的出生數據可能存在系統性高估。
為了繞開統計口徑爭議，易富賢還會使用「第三方硬指標」做交叉驗證，其中最典型的是卡介苗（BCG）接種數據：他強調在中國新生兒通常需要在出生後很短時間內接種卡介苗，因此疫苗接種規模可作為觀察出生人數的參照。結合「一支卡介苗可供約1.2—1.5名新生兒使用」的實際操作範圍，他據此推算認為，若用疫苗數據反推，新生兒規模在2018年前後可能已明顯走弱，人口負增長也可能早於官方後來承認的2022年出現。
把這些證據串起來，易富賢的核心結論是：與其把近年的下滑全部解釋為「疫情衝擊後的突然變化」，不如理解為——此前被高估的出生數據與真實趨勢之間的差距在近幾年集中顯現，於是看上去像「斷崖」。
除了數據層面的「擠水分」，中國還面臨著一些獨特的結構性困境，使其人口下滑的速度快於東亞鄰居。
比如，性別比失衡的反噬。長達數十年的性別選擇性墮胎，導致中國積累了嚴重的「光棍危機」。2005年1%抽樣調查顯示，出生人口性別比高達119（每出生100個女嬰，即出生119個男嬰），部分省份甚至超過130。這意味著到2020年，20-45歲的男性將比女性多出約3000萬人。
然而，諷刺的是，儘管男性過剩，高學歷女性卻面臨「剩女」困境。2010年，6歲兒童的性別比為119:100（男多女少），但當這批人在2022年進入大學時，本科錄取的性別比卻變成了59:100（女多男少）。這種錯位導致低學歷男性找不到妻子，而高學歷女性又不願下嫁，婚姻市場陷入結構性失衡。
人口質量替代數量？
面對生育率下跌、人口持續負增長的現實，中國官方敘事開始強調「高質量發展」。在國家統計局人口與就業統計司司長王萍萍對2025年人口數據的解讀中，她提出中國人口教育水平、技能與創新能力持續提升，並稱中國正從「數量型人口紅利」轉向「質量型人才紅利」。
她舉例稱，2025年16—59歲人口平均受教育年限為11.3年，比上一年增加0.1年，並列舉預期壽命、研發人員規模等指標，強調人口「高質量發展」將為經濟社會發展提供支撐。
與此同時，中國正在進行一場規模空前的「機器換人」運動。國際機器人聯合會（IFR）的統計顯示，2024年全球新增工業機器人中，中國占約54%，安裝量約29.5萬台。
經濟學家林毅夫認為，人口老齡化並不必然拖累經濟。他撰文指出，中國人均GDP仍處較低水平，通過技術升級與產業升級帶來的「追趕式增長」，足以對沖勞動力減少的影響。他強調，關鍵不在於勞動者數量，而在於「有效勞動」——即勞動力數量乘以教育水平。
人口學家、攜程創始人梁建章則主張用更大力度的財政手段扭轉趨勢。他在接受《時代周報》採訪時提出，中國應拿出GDP的2%-5%（約2-5萬億元人民幣）用於生育補貼和獎勵。「中國不是生不出來，而是生不起，」梁建章說，「北歐國家在育兒支出上投入GDP的5%左右，效果明顯。日韓的政策力度不夠，中國應該更大膽。」
然而，易富賢對「技術替代論」和「補貼樂觀論」都持懷疑態度。
首先，他強調人口作為消費者的重要性。雖然技術派認為自動化可以解決勞動力短缺，但易富賢指出，中國居民家庭消費占GDP的比重僅為38%左右（遠低於國際水平的60%），人口萎縮將導致內需市場進一步塌陷。「如果沒有足夠的消費者，再高的生產率也無法維持經濟增長。」
其次，他質疑政府支撐大規模補貼的財政能力。他指出，中國「未富先老」，地方政府債務危機嚴重，甚至不得不通過對避孕套徵稅來擴大稅源。在財政捉襟見肘的情況下，試圖複製發達國家的高福利補貼不僅難以實現，反而可能因為加稅而進一步擠壓家庭可支配收入——正如日本為了育兒補貼提高消費稅，結果家庭收入占比反而下降。
更重要的是，易富賢認為官方推崇的「新質生產力」政策存在內在矛盾。政府希望通過延長教育年限來提升人力資本，以對沖人口數量下降。但這不可避免地推遲了年輕人的結婚和生育時間。
數據支撐了這一判斷：中國的平均初婚年齡已從2010年的男26歲、女24歲，推遲到2020年的男29歲、女28歲。25-29歲女性的未婚比例更是從2000年的9%飆升至2020年的33%，並在2023年達到驚人的43%。
「試圖用延長教育和技術升級來救經濟，結果反過來進一步壓低了生育率，」易富賢總結道，「這是一個難以解開的死結。」
梁建章也意識到技術樂觀主義的局限。他在育媧人口研究智庫撰文稱，老齡化社會對創新存在一種隱形的「阻擋效應」：當社會由老年人主導時，年輕人的晉升通道被堵塞，創業活力會被嚴重壓制。
最終，這場關於「質量能否替代數量」的辯論，實際上是兩種未來圖景的對決：
一種是易富賢描繪的悲觀前景——中國將「未富先老」，陷入長達數十年的人口與經濟雙重衰退；另一種是林毅夫和技術派期待的樂觀藍圖——中國或許能利用「追趕式增長」的潛力，成為世界上第一個在人口減少的同時實現產業升級與繁榮的大國。
其他人也在看
我曾像許多女性一樣「掩蓋更年期症狀」——但這樣可能帶來後果
對某些女性而言，隱瞞更年期症狀可能引發連鎖效應，例如提高倦怠風險。BBC NEWS 中文 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
台美關稅定案／5000億美元承諾投資 學者警示市場依賴、人才外流等挑戰
台美關稅談判結果出爐，各界普遍認為15%對等關稅決議「談得不錯」。不過，美國商務部長盧特尼克對外表示，目標在美國總統川普任內，將台灣半導體供應鏈40%產能移往美國，此一說為後續投資代價留下伏筆。對此，學者也向本刊警示開放市場、人才外流和單一市場等潛在風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發表留言
不只台積電、科技業！2年14家台灣企業赴美 專家曝這4間上市公司都去了
台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠。但台灣企業需赴美投資2500億美元，政府再以信保方式提供2500億美元的企業授信額度。外界質疑評鉅額投資恐加速半導體產業外移，且護國神山台積電加大赴美投資恐變「美積電」。對此，財經專家、股人阿勳在臉書發文點出，其實台灣近2年已經有14間大企業赴美國德州投資，跟進的不只有科技......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
影/超扯一幕！高雄88快速道大貨車鑽縫硬入 撞2車肇逃
一起令人髮指的肇事逃逸案件在高雄引發眾怒！24日下午3時許，一輛大貨車行經台88快速道路大寮交流道時，接連撞擊2輛小客車，肇事者竟短暫下車查看後選擇逃逸，受害者憤而在網路發文跟出面痛批。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1.25億買800家OK超商 美廉社打什麼算盤？
上週五（1月23日），台灣零售市…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
CEO砸百萬call應召女郎「不激戰」！奇特要求「只為1件事」
國際中心／綜合報導每到1月，瑞士阿爾卑斯山腳下的小鎮達沃斯，總會迎來一波特殊人潮。來自世界各地的政經重量級人物搭乘私人飛機齊聚一堂，出席世界經濟論壇（WEF），檯面上高談氣候危機、全球經濟與國際局勢；然而在鎂光燈照不到的角落，另一條隱秘的「商機鏈」也同步啟動。多名當地性產業從業者透露，論壇舉行期間，相關需求出現爆炸性成長，增幅高達數十倍。部分頂級富豪出手闊綽，消費內容從單純的陪伴、各式奇特的情境扮演，到動輒數百萬元的私人派對，樣態五花八門。業界還流傳一則案例，有富豪不惜砸下鉅額酬勞，只為請一名身穿棉褲的女性，在豪華套房地板上陪他吃披薩、聊天，享受毫不起眼卻被標上天價的「日常時光」。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
日本最新民調：高市早苗解散重選國會不受歡迎 支持率下跌
日本《每日新聞》週日（25日）刊出的最新民調顯示，在宣布國會將重新改選後，高市早苗的內閣民調支持度比一個月前滑落了10個百分點，是該民調執行以來首次滑落，也落到她就任以來最低。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬季風暴釀禍？美噴射機起飛不到2分鐘墜毀起火 8人生死未卜
強烈冬季風暴正在侵襲美國，週日（1/25）晚間傳出一架商務噴射機在緬因州起飛時墜毀並起火，機上載有8人生死未卜。由於當地氣溫低於攝氏零度，飛機起飛前就開始下起小雪，事故恐與能見度極低有關。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董志成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董志成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《台北股市》金融股配息預測 玉山、中信、元大誰最香？(2-1)
【時報-台北電】2025年金融股賺到史上第3高，配息會變大包嗎？價值投資達人股海老牛分析，玉山金、中信金都是獲利新高，玉山金因併三商壽，可能不會配股，預估配息率最高5.2%；中信金「敢賺也敢給」，股利有可能創新高，保守估至少5%；元大金受惠台股3萬點，成交量衝至8千億，還有ETF管理費等，配息+配股還原殖利率高達6.5%。 股海老牛在YT影片表示，想要在股市裡「穩穩賺」，最重要的就是看懂公司賺多少錢，然後推算老闆願不願意分給你？很多金控在2025年都賺得盆滿缽滿，身為股東要求多一點點股利，也是合情合理的吧？ 金融股看股利，最核心兩件事：第一，去年賺多少(EPS)；第二，公司願意配多少(配發率)。你把這兩個抓住，很多行情就不會被牽著鼻子走。但每家狀況不一樣，有的要存糧過冬，有的要拿去併購，老牛就用數據，帶你一檔一檔算清楚。 首先攤開2025年成績單，全體金控賺了5,567億元，雖然跟2024年比起來稍微退步了6.89%，但依然拿下了「史上第3高」的榮耀！(計入新光金的虧損) 金融股的基本盤還是非常穩健的，魔鬼藏在細節裡，這次榜單出現了明顯的「強弱分化」，像是富邦金、國泰金這些壽險型老大哥時報資訊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發表留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 發表留言