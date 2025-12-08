中國產品傾銷重災區 中出口東南亞4年增兩倍
初次上稿12-08 23:45 更新時間12-09 06：58
〔編譯魏國金／台北報導〕 《金融時報》報導，東南亞是中國傾銷產品的重災區。數據顯示，今年前9月，中國對東南亞6大經濟體：印尼、新加坡、泰國、菲律賓、越南與馬來西亞的出口年增23.5％，從3300億美元激增至4070億美元。
過去5年，中國對這些國家的出口翻了1倍，與此同時，今年中國對該區域的貿易順差創史上新高，過去4年，中國對該區出口的複合年均成長率(CAGR)高達13％，今年的增速是過去4年平均13%的兩倍。
澳洲智庫洛伊國際政策研究所(Lowy Institute)首席經濟學家拉賈(Roland Rajah)說，中國長期來向東南亞等市場傾銷廉價產品，威脅在地生產者，但「幾年來遭遇的中國衝擊，今年情況更加嚴峻，因美國關稅戰引發繞道出口」。他的研究顯示，今年60％的出口，是該區製成品的零組件，而完成的製成品則出口至市場。
中國出口至美國的關稅平均約47%，該東南亞許多國家則約19%。美國已警告，試圖為中國產品「洗產地」，以為其規避美國較高關稅的企業恐遭遇40%的「轉運」關稅報復。
拉賈統計，9月中國對東南亞的出口年增30%，他強調這波的漲勢與之前的出口激增不同。
至於消費性產品，中國搶佔其他國家的市占率，逐漸成為東南亞主要供應國，馬來西亞經濟學家Doris Liew說，「中國的供應過剩，特別是廉價消費產品需要新的出口，而東南亞因地理、物流與規模因素，成為最自然的外溢市場」。
汽車是最明顯的例證，東南亞的駕駛人從日系的豐田、日產與本田汽車大量轉向價格較低廉的中國電動車比亞迪。今年上半年，日系車企在東南亞6大經濟體的汽車銷售市占率降至62%，而2010年代平均為77%。
