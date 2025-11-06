中國產的公車可被「一鍵停駛」？測試引發電動車安全討論

（德國之聲中文網）挪威交通運營商Ruter表示，上周公布的一項測試顯示，中國公交車制造商宇通集團可以訪問其控制系統，“對每輛公交車進行軟件更新和診斷”，“理論上，這可能被用來影響公交車的運行”。

《南德意志報》的報道指出，挪威方面進行安全測試的背景是該國正在逐步將其公共汽車更換為電動型的，因此想了解車載電腦的安全性。

Ruter方面表示，為了屏蔽外部信號，測試是在地下礦井中進行的。測試對象包括全新的宇通公交車和三年前購買的荷蘭公交車制造商VDL 的車輛。測試顯示，荷蘭生產的VDL公交車沒有遠程軟件更新功能，而中國制造的公交車則具備此功能。

美聯社報道指出，Ruter負責運營挪威一半的公共交通，擁有100多輛宇通客車。《南德意志報》報道稱，挪威的許多城市目前在使用比亞迪、宇通的公車，因為它們價格實惠、安靜可靠。

宇通集團在11月5日沒有立即回復美聯社的置評請求。

據英國《衛報》報道，宇通集團發布了一份聲明，稱該公司“嚴格遵守”其車輛運營所在地的法律法規。聲明還稱，有關其公交車的數據存儲在德國。一位未透露姓名的宇通集團發言人表示，這些數據經過加密，並“僅用於車輛相關的維護、優化和改進，以滿足客戶的售後服務需求”。

根據宇通集團的網站，該公司已向100多個國家和地區出口了近11萬輛（傳統）客車，佔據全球市場份額的10%以上。該公司也稱，其新能源客車的銷量（19.6萬輛）是行業內第一。

對電動汽車遠程控制的廣泛擔憂

對於電動汽車遭遠程控制的擔憂並非新鮮事：今年1月，美國監管機構在接到有關特斯拉汽車發生事故的報告後，對特斯拉展開調查。事故涉及特斯拉的一項技術，該技術允許駕駛員使用手機應用程序遠程控制車輛。

《南德意志報》的報道提到，在美國，如果特斯拉被盜或特斯拉車主拖欠付款，只需按下一個按鈕即可遠程禁用車輛。不過，美國企業必須依法對這種訪問權限施加嚴格限制，而中國制造商則適用另一套規則。這背後也涉及歐洲對於中國技術的信賴問題。

中方並未濫用訪問權限

Ruter首席執行官延森（Bernt Reitan Jenssen）在一份聲明中表示，通過這次測試，該公司對於如何避免公共汽車被未經授權地遠程控制、避免黑客攻擊有了更具體的了解。

該公司表示，其公車上的攝像頭沒有連接到互聯網，因此“不存在從公車傳輸圖像、視頻的風險”。

Ruter方面還表示，這些公車無法進行遠程駕駛，但制造商可以通過移動網絡訪問電池和電源的控制系統。這意味著，理論上，這些公車理論上“可被制造商停止運行”。

《南德意志報》的報道也指出，Ruter方面強調，中方並未濫用這些訪問權限，而且這種遠程連接並不違法，是系統架構的一部分。

這家挪威企業表示，他們正在采取應對措施，包括在未來采購中實施更嚴格的安全規定，開發防火牆以確保本地控制、防止黑客攻擊，並與當局合作制定“明確的網絡安全要求”。他們還在采取措施延遲接收信號，“以便我們能夠在公車接受到軟件更新信息之前就了解這些更新的內容。”

“所有此類車輛都面臨風險”

在與挪威同處於北歐的丹麥，運輸公司Movia表示，正在審查有關定期公車網絡安全和間諜活動的風險評估，以及防止黑客攻擊、數據濫用和公車癱瘓的可能措施。

Movia表示，丹麥當局尚未發現任何公車被遠程控制的案例，但他們正在尋找消除漏洞的方法。該運輸公司在發給美聯社的電子郵件中表示：“同樣重要的是要強調，挪威高級顧問指出，這不是中國公共汽車特有的問題，而是所有內置此類電子設備的車輛和設備都面臨的問題。”

《南德意志報》的報道也指出，這種遠程控制並非中國制造的車輛獨有，特斯拉、沃爾沃也會不斷向雲端發送數據。另外，想要切斷這些中國產的公交車與中國的數據連接也有一種簡單而有效的辦法：取出公交車上安裝的中國SIM卡即可。

