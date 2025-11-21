中國產能過剩比10年前更棘手 「十五五」押寶 AI與綠能仍難解結構性困局
中國十五五規劃把科技自立，包括 AI 等前沿技術，與綠色低碳轉型視為兩大發展主軸。（圖片來源／pxhere）
北威 20 日舉行的「美中新賽局：中國十五五規劃與全球經濟新局」論壇，台大財金系兼任教授劉憶如指出，即將於 2026 年啟動的中國「十五五」規劃，表面上有兩大亮點──一是持續押注 AI 等戰略性新興產業，二是試圖以民間消費撐起成長。
她提醒，在這樣的願景之下，中國同時得面對綠能產業產能全面過剩等棘手難題，處理難度恐怕比 2015 年那一輪供給端改革更高。淡江大學兩岸研究中心主任張五岳則從出口與產業結構補充，指出中國在車用、綠能等領域「內捲」現象嚴重，企業利潤被壓到幾乎無利可圖，加上出口結構轉向、民營投資與內需表現不如預期，令外界更加關注十五五規劃能否為中國經濟找到新平衡。
產能過剩壓頂，十五五押寶 AI 與綠能卻遇難題
劉憶如指出，這次十五五規劃的時間點，正好銜接十四五期間綠能技術起飛的成果。過去幾年，中國在太陽能、電池與電動車等領域迅速拉開全球差距，原本被視為中國在中美角力下少數還能「領先的戰場」。
然而，她坦言，如今最大的問題，不是技術落後，而是「技術成功得太快、產能開得太兇」。以數據來看，中國太陽能產能已達全球需求兩倍，電池產能則約為全球需求的一點三倍，市場雖然「要」，但短期根本承接不了如此龐大的供給。
她對比 2015 年那一波產能過剩指出，當時主要集中在鋼鐵、水泥等傳統產業，北京藉由供給側改革，大幅淘汰落後產能，一方面利用全球化與「一帶一路」把剩餘鋼材賣到海外，另一方面也靠國內房地產繁榮，把大量水泥與鋼材吞了下去。
不過，如今情況完全不同，太陽能板和電動車電池是全球減碳、能源轉型急需的產品，理論上應是明星產業，尷尬的是，大家都想要，但中國做得太有效率，最後變成供給在同一時間點一起爆出來。
更棘手的是，這一輪過剩多集中在民營企業。她指出，太陽能與電池產業民間市占率高達九成五，電動車也有約六成五是民間企業投入，和過去鋼鐵、水泥中只有三至五成為民營截然不同。
也就是說，如果是國企，可以說砍就砍；現在九成以上是民間，叫誰關？誰先倒？都會有問題。劉憶如坦言，這將是關乎中國能不能在十五五之後繼續維持成長動能的重要課題。
張五岳也從「內捲」角度呼應這個問題。他舉例，中國八家上市車企去年一整年的總利潤，加總起來還不到合攤價的四成，「等於大家在拼命做、瘋狂打價格戰，但賺不到錢，這就是內捲的典型寫照。」
在他看來，北京最近針對太陽能、風電、鋰電池與電動車啟動整頓，正是意識到若不出手梳理，企業會在惡性競爭中集體耗損，拖垮整體經濟體質。
出口轉向與民企投資疲弱，內需被迫成為唯一支柱
即便產能過剩問題嚴峻，中國出口成績表面上仍相當亮眼。
張五岳指出，去年中國貨物貿易順差創下一兆美元歷史新高，今年前九個月順差也已逼近八千七百五十億美元，全年再破一兆並非不可能。但仔細拆解可以發現，對美國出口已明顯下滑，成長動能反而來自東協、歐盟、拉美與非洲，其中對非洲出口更飆升逾五成六，反映出北京正積極調整市場結構，降低對單一市場的依賴。
然而，他也提醒，出口不可能永遠一路向上，特別是在全球保護主義抬頭、關稅壁壘擴大的背景下，「遲早會遇到天花板」。在出口面臨不確定性的同時，投資與消費就必須扛起更大的責任。
張五岳強調，民營企業投資是關鍵，因為民企貢獻了約八成技術創新與八成以上的就業人口，一旦民企信心不足、投資縮手，不只科技戰打不贏，就業問題也會變成政治風險，因此可以看到，北京這兩年不斷在對民企喊話、釋出政策，就是因為知道不能再壓抑下去。
AI 榮景背後風險集中，歐洲服務業科技發展值得借鏡
談到十五五的另一大主軸──AI 戰略產業，劉憶如表示，今年全球經濟表現之所以優於年初預期，很大一部分是拜 AI 相關投資與需求所賜，尤其亞洲受惠最深，「股市上漲、薪資提升，加上各國財政與貨幣政策普遍偏寬鬆，全世界其實過得比大家預期的好。」
在這波榮景之中，亞洲扮演了主要的生產基地，而美國則是最重要的終端需求市場，中國、台灣、韓國等經濟體在 AI 伺服器、晶片、零組件等供應鏈環節上全力擴產，形成供給與需求一拍即合的繁榮景象。
然而，她也連番示警，無論是 AI 本身是否存在泡沫，或是未來哪一天美國因為經濟、政治或監管等因素決定降低相關需求，亞洲都會首當其衝。一旦美國停止加碼、甚至轉而收縮，供給高度集中的亞洲，將很難在短時間內找到新的成長引擎填補空缺。
在這樣的對比下，歐洲提供了另一種可能的發展路徑。劉憶如指出，歐洲今年同樣遭遇美國提高關稅、歐元升值以及中國低價商品競爭等多重打擊，製造業與出口面臨明顯壓力，企業利潤普遍下滑。但出乎意料的是，歐洲經濟在第三季仍轉為正成長，第四季甚至有機會延續動能，「這一次撐住的，主要來自它的服務業。」
她分析，歐洲近年的成長主要來自民間消費與服務業，包括餐飲、旅館、觀光旅遊，以及更深入日常生活的各種數位化、平台化服務。更值得注意的是，歐洲並非沒有發展 AI，只是選擇將科技廣泛應用在食衣住行育樂等細節之中，例如支付、交通票證、公共服務流程等，例如一張信用卡在城市裡幾乎走透透，而我們則更注重「硬體並出口」。
在她看來，歐洲之所以有能力在出口受挫與匯率不利的情況下維持成長，關鍵就在於社會安全網穩固、服務業充滿創新動能，讓國內消費足以扛起一部分外部衝擊。
「他們的那種科技的進步，有很多的細節是展現在生活」劉憶如認為，台灣可以學習不再只把科技視為「生產更多東西賣給別人」的工具，而應該思考如何像歐洲一樣，把 AI 與數位技術真正嵌入本國居民的生活，提高服務品質與生活便利度，藉此帶動穩定而多元的內需，好應對未來經濟的不確定性。
