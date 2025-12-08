中國產能開出壓迫！台塑四寶11月營業額皆慘虧 年減13.8%「僅台塑化月增」

石化業受產能過剩與終端需求不振雙重壓力衝擊，台塑四寶對後市仍持保守態度。其中，南亞受石化景氣疲弱拖累，由上月的小幅獲利轉為虧損，讓台塑四寶都呈現虧損。

台塑表示，雖然第4季一向為PE、EVA與PP等產品的旺季，加上歲修廠數較第3季減少、開工率提高，使產銷量增加，但整體需求依舊無力。中國經濟復甦腳步遲緩、同業庫存偏高，且原油價格走勢偏弱，石化同業仍持續擴產，使市場行情低迷不振。台塑預估，第4季營收將比第3季小幅下滑。

展望明年第1季，台塑仍不容樂觀。因農曆春節落在2月中旬，下游加工廠停工、工作天數減少，需求隨之下滑；第1季歲修廠數也將增加。加上中國大量新增乙烯及衍生物產能持續排擠市場，預料第1季營收將比今年第4季再度下滑。

值得注意得是，11月南亞營收較上個月由盈轉虧。南亞指出，在11月製造業PMI回升至51.4下，成長主要集中在AI相關產業，造成電子零組件缺貨並推升原料價格；但整體產業仍呈分歧，企業對未來6個月展望雖有回升，卻仍在收縮區間。南亞坦言，在美中貿易戰、川普關稅政策與中國石化產能外溢效應的壓力下，本月出現「由盈轉虧」，反映景氣逆風仍大。

南亞雖受惠部分電子材料需求強勁，使營運不至於大幅下滑，但整體表現仍受石化部門拖累。公司預估，第4季營收僅能與上季持平；明年第1季受春節假期影響，營收也將力求維持第4季的水準。

台化解釋，目前市場保守氛圍未見改善。中國政策刺激效果有限，固定資產投資續降，11月製造業PMI雖微幅回升至49.2，但仍在榮枯線下。12月市況變化不大，只能期待節前備貨帶來短暫需求。

在國際局勢上，台化認為，因印度政府11月取消多項石化產品的BIS進口認證，包括PTA、MEG、PVC與ABS等，將有利中國石化輸入，對其他亞洲廠商構成壓力，後續衝擊值得關注。

而在國際油價上，市場預估2026年全球原油供需將過剩每日逾200萬桶，使OPEC+決定明年第1季暫緩增產，並不排除視狀況減產。整體而言，油價仍可能因基本面走弱而緩步下滑，但在俄烏局勢難以和解下，每桶60美元附近可望形成支撐。

