中國用南海島礁牽制美軍72小時趁機鎖台？專家點出美軍實際路線

菲律賓科學家2024年3月正在南沙群島中，靠近菲律賓控制的中業島附近的鐵線礁進行勘查。（法新社）



台灣陸委會委託國防安全研究院學者分析，一旦台海爆發衝突，中國可能將南海填海造陸的人工島礁視為「替罪羔羊」，即使最終失守，也能牽制美軍48到72小時，為解放軍登陸與封鎖台灣爭取時間。不過，多名專家質疑這項推論缺乏高層級兵推驗證，並認為外國援軍未必會經由南海進入戰區，其實際牽制效果仍有待觀察。

在沉寂將近十年後，中國重新啟動了南海的造島計畫，正把一個曾經沒沒無聞的礁石「羚羊礁」（Antelope Reef），打造成在這片爭議水域中可能是規模最大的軍事基地。

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羚羊礁位於西沙群島，這是一個位在南海北部的群島，目前由中國牢牢控制，但越南與台灣也對其提出主權聲索。華府智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）對衛星影像的分析判定，羚羊礁目前的填海造陸面積約為1490英畝。

華爾街日報報導，在羚羊礁的建設，可能讓北京再多一條跑道、更多飛彈設施，以及額外的監控裝置，也是作為中國現有軍事部署的備援據點。此外，由於這裡離中國相對較近，也給北京一個增加民用基礎設施的機會，藉此強化北京主張該地區屬於中國的論述。

報告揭中國把南海人工島當「替罪羔羊」

台灣陸委會委託國防安全研究院學者所撰的「中共近期南海填海造陸之戰略企圖及影響觀察」報告就聚焦於羚羊礁，指出這項開發是北京推進「積極防禦」戰略的一環。中國正把這些填海造陸出來的人工島嶼，整合進中國的區域防禦網絡，旨在分散、切割美國可能介入的路線，並將南海打造為中國潛艦能受到保護的作戰區域。

因為從南海駛向台灣的美國航艦打擊群和其他海軍部隊，可能被迫面對來自這些中國前哨基地的飛彈、防空系統及電子戰威脅，或者只能選擇改道從巴士海峽或宮古海峽等替代航線，進而增加作戰成本與航行時間。

而在這套戰略架構下，像羚羊礁這樣的人工島嶼，未來可作為中國海警、海上民兵和解放軍的前進作戰基地，而這些基地最終可能部署監測偵查系統、電子戰能力，和反艦飛彈，將中國「反介入/區域拒止」（Anti-Access/Area Denial, A2/AD）網絡延伸到南海更遠處。

報告就稱，中國可能把南海的軍事基地當成「替罪羔羊」，也就是一旦台海爆發衝突，這些基地能在關鍵的48到72小時內製造足夠的牽制效果，即便最終會失守，但能為解放軍爭取時間，執行兩棲登陸行動並建立封鎖線。

專家：外國援軍未必走南海

不過，專家表示，雖然中國在南海的軍事擴張很可能與台灣有關，但報告中提到的這個情境，缺乏足夠的高層級兵推來佐證。史丹佛大學戈爾迪結國安創新中心（Gordian Knot Center for National Security Innovation）的「海洋之光」（SeaLight）執行主任鮑爾（Ray Powell）向自由亞洲電台表示，「報告中所提到的『牽制48到72小時』的數字，是報告作者自行估算，並非經過公開兵推等嚴謹測試驗證後得出的結論。」

但他也表示，報告背後的邏輯「的確說得通」。他說，「分散式、可被犧牲的前哨基地，的確會讓對手的作戰規劃變得更複雜。」並補充，「但複雜度增加，不一定等於形成真正的障礙，而且對台灣來說最重要的關鍵航線，是經過巴士海峽和菲律賓海的路線，而非南海。」

鮑爾也指出，目前羚羊礁其實尚未擁有報告中所提及的許多軍事能力。他說，「羚羊礁現在實際上存在的只有填海造陸的土地、碼頭泊位和航道，而非報告所描述的那種整合感測器和飛彈的節點。」並補充，「那是一種根據中國在南沙群島建設模式所做出的推測，而且最後可能證明是正確的，但這份報告分析的其實是一項仍在建設中的能力。」

獨立兩岸分析師艾永青（Ed Moon）則表示，中國在南海的軍事擴張，似乎主要是為了更廣泛的區域目標，而台灣不過只是其中的一部份。他說，「我的解讀是，這項擴張更著重於一些與台灣關聯不大的原因。」並補充，若台海發生衝突，多數外國增援部隊可能從東北方進入戰區，像是從日本、關島與夏威夷而來，而非穿越南海。

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