中國用戶看不到了！知名粉專震撼宣布「1鍵封鎖」 上萬網友狂讚

記者蔣季容／台北報導

粉專「台南式 Tainan Style」限制IP在中國的臉書使用者觀看。（圖／翻攝自臉書台南式Tainan Style）

臉書粉絲團若經常遇到假帳號或網軍騷擾，總會讓經營者頭痛不已。網紅徐小花日前發現，臉書粉專有個「禁止指定地區IP觀看」的功能，她設定中國、馬來西亞等國家後，發現網軍真的少了很多。粉專「台南式 Tainan Style」也PO文宣布已限制IP在中國的臉書使用者，消息曝光後引發2萬多名網友按讚。

粉專「台南式 Tainan Style」在臉書擁有29萬按讚數、45萬名追蹤者，貼文大多關於台南的交通、建設、時事及生活。昨（15）日台南式宣布，「從今天起，中華人民共和國的臉書使用者看不到台南式囉。」意謂封鎖IP設定在中國的用戶。

針對有網友建議，可以將星馬港澳都列入，「這幾個地區的華人和假帳號也滿囂張的」。對此，台南式表示，這些地方可能也是有很多會喜歡台南的人，甚至是台南人移居海外，不會特別限制。會限制中華人民共和國是因為他們本來理論上就不能用臉書，會使用臉書但定位卻在中國的帳號通常都有一些特定目的，稍稍給予限制而已。

貼文一出吸引逾2.4萬名網友按讚，紛紛表示「台南式一定要追蹤到爆啊！我們台南人的驕傲」、「支持，我們國家自己的事，何時需要他國來討論干涉？何況都是些網軍來帶風向的」、「版面突然乾淨許多」、「太讚了」、「真棒，更愛台南式了」、「這功能真的是偉大的發明」。

