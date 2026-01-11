中國用詞恐淪文化滲透起點 徐國勇示警：長期累積可能造成認知偏移

即時中心／顏一軒報導

民進黨中國事務部今（11）日舉行「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式，邀請黨秘書長徐國勇出席致詞，勉勵學員順利完成階段性淬鍊，持續精進專業、拓展視野，未來成為守護台灣、推動亞洲民主與區域和平的重要力量。徐國勇示警，台灣社會在日常生活中不自覺使用中國用詞，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，即便語言與文化差異細微，長期累積仍可能造成認知偏移，因此更須保持清醒的戰略意識。

徐國勇首先恭喜學員完成為期四天三夜的培力營，並肯定課程規劃完整、內容紮實。徐秘書長指出，面對快速變動的國際局勢與升高的安全壓力，台灣必須持續強化自我防衛能力與社會整體韌性；同時提醒，台灣社會在日常生活中不自覺使用中國用詞，看似細微，卻可能成為文化滲透的起點，顯示戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常行為，隨時依自身角色作出判斷與因應。

徐國勇致詞。（圖／民進黨提供）

徐國勇進一步指出，與中國交流時必須清楚認知雙方在政治、制度與價值上的結構性差異，並堅守台灣的主體性與獨特性。國家戰略人才培育的核心，在於透過系統性戰略模擬與分析，掌握中國可能從物質、精神與文化層面進行滲透的手段；即便語言與文化差異細微，長期累積仍可能造成認知偏移，因此更須保持清醒的戰略意識。

民進黨中國部今日舉行「和平繁榮．民主永續—2026新生代國家戰略人才培力營」結業式。（圖／民進黨提供）

徐秘書長勉勵學員，結業不是終點，而是責任的開始，期許大家持續精進專業、拓展國際視野，勇於為公共議題發聲，世代接力守護民主與自由，讓台灣持續成為亞洲民主的燈塔與區域和平的重要力量。

學員們也分享，在營隊中透過專業講師系統性授課與即時問答，深入學習兩岸現況與未來發展、情報蒐集、戰略推演，以及台灣經濟與國家安全等多元領域的知識；在兵棋推演課程中，透過實際操作與組員討論，在做中學、持續修正的過程中，逐步建立有系統的決策思維與判斷邏輯。雖課程節奏緊湊，但內容紮實，學員也透過交流互動累積了寶貴而深刻的學習經驗。

其中，政經情勢模擬推演讓學員印象深刻。亞太和平研究基金會執行長董立文表示，營隊成果超出預期，學員參與度與思考深度皆亮眼；董老師提醒「失敗的兵推，才是好的兵推」，唯有充分暴露問題與不足，才能累積決策經驗。董老師也指出，本次兵推以真實事件與國際公開言論設計，但因學員對國安會實務運作不易掌握，決策多停留在風險評估，較少提出損害控管方案。董立文強調，國安會需在有限時間與高度不確定性下提出可行政策並承擔後果，勉勵學員持續關注時事，建立穩定思考體系與分析框架，以在複雜議題中看得深遠。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，培力營共完訓20多名青年學員，涵蓋在學學生、具政治工作經驗者及社會青年。學員於四天三夜完成兩岸關係、國際戰略結構、中國及全球經濟情勢、反滲透等課程訓練，並與陸委會、海基會等處理兩岸事務的機構交流參訪，同時進行「政府治理電腦兵推」與「政經情勢模擬推演」等實務演訓。中國部希望透過本次營隊進一步發掘並培育有志投入國家安全與戰略事務的新世代人才。

吳峻鋕強調，未來中國部將持續深化人才培育與交流，凝聚新世代戰略視野與行動能量，期盼學員將所學轉化為實際行動，攜手捍衛民主、自由與和平，共同打造更加安全且具韌性的台灣。





