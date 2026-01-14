中國用語被指文化滲透 國台辦：正常自然交流

（中央社記者呂佳蓉北京14日電）民進黨秘書長徐國勇11日表示，台灣社會在日常生活中常不自覺使用中國用詞，看似細微、卻可能成為文化滲透的起點。中國大陸國台辦今天則稱，這是正常自然的文化交流。

兩岸關係不佳，致使台灣社會使用中國用語備受討論。近期基隆市一家甜品店因將綠葡萄系列產品以「青提」命名，而捲入輿論爭議；一家售賣生活、家庭五金的百貨也因販售簡體字的作業袋，引起部分民眾不滿。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天對此情況聲稱，台灣社會一再出現這樣的現象，原因在於民進黨政府上台後實施去中國化，割裂兩岸歷史文化連結，誤導台灣民眾。

她又說，因為民進黨政府推動台獨課綱和教材、刪除漢人表述、在路名上做政治文章，又將台灣民眾日常生活中使用大陸用語渲染為文化滲透，甚至於跟堅守台灣主體性掛鉤。

她表示，兩岸民眾同屬中華民族、中華文化，是兩岸民眾的最大公約數。大陸將與台灣民眾一起，持續推進兩岸文化交流合作，共同弘揚中華文化。

民進黨中國部11日舉行「和平繁榮．民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」結業式。徐國勇出席結業式致詞時提醒，台灣社會在日常生活中常不自覺使用中國用詞，看似細微、卻可能成為文化滲透的起點，顯示戰略思維不僅存在於政策層次，更應落實於日常行為，隨時依自身角色作出判斷與因應。

徐國勇指出，與中國交流時必須清楚認知雙方在政治、制度與價值上的結構性差異，並堅守台灣的主體性與獨特性。（編輯：廖文綺）1150114