中國用電量首次突破10兆千瓦時為美國兩倍 專家示警

中國國家能源局17日發佈的數據顯示，2025年，中國全社會用電量累計10兆3682億千瓦時，同比增長5.0%，歷史性突破10兆千瓦時，不僅是美國全年用量的兩倍以上，更超過了歐盟、俄羅斯、印度及日本四大經濟體的年用電量總和，儘管中國目前沒有缺電危機，但專家仍示警中國用電存在的隱憂。

據《新華社》報道，這一數字在全球單一國家中尚屬首次，用電量首次突破10兆千瓦時，直接顯示了中國超大規模經濟體的強勁韌性，以及產業結構升級、經濟綠色轉型的前行軌跡。

而且根據估算，年用電量從5兆千瓦時到10兆千瓦時，中國僅用了10餘年時間，這樣的增長速度在全球主要經濟體中絕無僅有。根據分析，中國用電量的成長，主要是高端製造業成為拉動用電增長的核心引擎，包括了2025年新能源車、風電設備製造領域用電量增速分別超過20%和30%；與此同時，數字經濟與新興技術的迅猛發展，催生了一批新的用電增長點，充電樁、5G基站等新型基礎設施建設提速，帶動互聯網和相關服務業用電量同比增長超30%，充換電產業用電量增速更是接近50%。

而在新興產業用電量穩步提升的同時，中國高耗能行業整體用電量增速回落，其中黑色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業用電量呈下降態勢，其餘細分領域雖有增長但未改變行業節能降耗的整體走向。

不過，專家也提醒，中國用電存在潛在隱憂，包括了局部與時段性風險，夏季高溫或冬季供暖高峰，某些地區（如過去的四川、廣東）可能仍需有序用電；另外就是AI與數據中心的興建，將耗電巨增，若新增太快，可能對局部電網造成壓力；最後即時能源轉型挑戰，目前中國仍以煤電仍占主體，新能源波動性需要有更好儲能與使用調節。