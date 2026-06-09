中國用1900萬天價挖角！HongQ合約遭爆料，網嘆：難怪CFO當初留不住
目前《英雄聯盟》全球各賽區都已經陸續結束各自的第二賽段季後賽，除了那些取得 2026《英雄聯盟》季中邀請賽參賽資格的隊伍外，其餘隊伍都將放假，到第三賽段才會重回賽場。而最近中國 LPL 賽區就傳出許多爆料消息，稱第二賽段墊底的 OMG 戰隊明年將退出 LPL，而 JDG 戰隊中來自太平洋 LCP 賽區的中路 HongQ 身價也被爆料高達 400 萬人民幣（約 1860 萬新台幣），引起討論。
根據 Bilibili 影片創作者「方圓電竟」爆料，由於《英雄聯盟》中國 LPL 賽區的第二賽段轉會期即將開始，因此最近已經有許多無緣季中賽，開始放假的隊伍開始清出薪資空間，準備在休賽期有所動作，在第三賽段換人征戰賽場。不過，根據 LPL 本季的賽事規則，由於 OMG 戰隊與 UP 戰隊是涅槃組的最後兩名，因此他們將無緣第三賽段賽程，而 OMG 戰隊也被爆料將在今年賽季結束後離開 LPL 賽區。
此外，JDG 戰隊也被爆料，去年在太平洋 LCP 賽區的 CFO 戰隊打出超驚奇表現，帶領賽區重返《英雄聯盟》世界大賽八強後加盟的中路 HongQ 是全隊身價最高，約 400 萬人民幣（約 1900 萬新台幣），與他一起加入 JDG，重返 LPL 的打野 JunJia 身價則僅只約200~300 萬人民幣（約 1000 萬~1400 萬新台幣）。
不過，許多網友對於這個數字也有所質疑，認為身價並不等於年薪，並且 1900 萬年薪換算下來月薪也超過 150 萬新台幣，以這幾年中國《英雄聯盟》賽區的戰隊普遍虧錢來說，應該也不太可能給出這麼高的薪水。
但也有另一派說法指出，或許對於 JDG 母公司京東而言，這筆錢就只是廣告費，因此完全能夠花得起，而如果 JDG 真的開給 HongQ 一紙 400 萬人民幣的超級大約的話，當初 CFO 無法順利留下 HongQ 也就不讓人意外了。
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