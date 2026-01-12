中國申報20萬顆衛星計畫 組國家隊力圖超趕SpaceX

（中央社台北12日電）中國去年底向國際電信聯盟申請20萬顆衛星頻軌資源，其中19萬顆來自新成立的「國家隊」。專家指出，此舉意味著衛星頻軌資源申請已上升至國家戰略層面，顯示中國展開國際太空競爭、追趕SpaceX的決心。

據陸媒上海證券報報導，根據國際電信聯盟（ITU）官網，中國2025年12月向ITU申請了超20萬顆衛星的頻軌資源。其中超19萬顆衛星來自近期剛剛成立的「無線電頻譜開發利用和技術創新研究院」（無線電創新院）。

據公開資料，無線電創新院於2025年12月30日在雄安新區登記註冊，隸屬於中國工信部的國家無線電監測中心，結合產學資源如中國星網、南京航空航天大學等7家單位共建，顯示其在衛星互聯網產業中，作為中國「國家隊」的角色。

報導引述上海社會科學院信息研究所副所長丁波濤表示，「在國際太空競爭日益激烈的背景下，此舉表明了中國在低軌空間進行大規模、系統性布局以及與美西方國家展開正面競爭的決心和能力。當前，美國幾乎壟斷了全球絕大部分近地衛星軌道和頻率資源。」

ITU是聯合國旗下主管電信事務的機構，負責分配和管理全球無線電頻譜與衛星軌道資源。根據ITU規則，申請單位必須在7年內完成首批10%部署以保留權利，9年內完成50%，14年內完成全部部署。否則逾期將被回收，面臨被他國系統搶占、自身星座無法補網和全球服務斷鏈的風險。

丁波濤指出，當前超20萬顆衛星的頻軌資源處於申報階段，ITU不一定完全批准。即使ITU全部批准，申報成功也不等於部署。此前，中國成功申請的低軌衛星數量總數已達5.13萬顆。

丁波濤還指出，在國家隊有效整合國家研發力量與產業資源的情況下，有望助力中國未來在近地衛星的發射和運營能力上趕超SpaceX。

SpaceX獲批發射1.2萬顆星鏈（Starlink）衛星，並已實際發射超1萬顆。

美國聯邦傳播委員會（FCC）9日表示，已核准太空探索科技公司（SpaceX）增設7500枚第2代星鏈（Starlink）衛星的申請，使星鏈衛星總數增至1萬5000枚。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150112