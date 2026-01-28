中國男在台設公司經營博弈遊戲 檢調4路搜索約談12人

精博互娛台籍負責人朱大潛。(記者王定傳攝)

〔記者王定傳／台北報導〕中國籍男子蘇忠生在台成立騰雲資訊、精博互娛等公司，隱身於台北信義區「南山廣場」，找工程師設計博奕軟體，在境外經營博弈賭博遊戲，另藉由假交易方式把不法資金匯入台灣，猶如太子集團在台成立天旭公司從事博奕犯罪的翻版；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處兵分4路發動搜索，約談精博互娛台籍負責人朱大潛等12人，全案超組織犯罪、洗錢、賭博等罪嫌偵辦。

檢調調查，蘇忠生於2016年挾帶著龐大資金來台，成立聚賢科技公司(後來更名為騰雲資訊公司)，找工程師設計博弈軟體，在境外上架經營博弈賭博遊戲；另一方面又在台成立精博互娛等公司，交由朱大潛負責管理，藉由假交易虛開發票等方式，把不法資金匯入台灣洗錢。

廣告 廣告

檢察官黃奕華昨指揮台北處，持法院核發搜索票，前往騰雲資訊及蘇男所設的另一家公司精博互娛等公司及相關被告住居所，共計4處搜索，並拘提及約談在台主要管理人同時身兼精博互娛負責人的朱大潛、2名會計、工程師、行政人員等12人到案。

工程師等9人員部分，檢方昨複訊後各諭知30萬元至10萬元不等金額交保；朱及2名會計今日移送北檢複訊，漏夜偵訊中。

【看原文連結】

更多自由時報報導

剴剴案》生前慘遭非人道凌虐 惡保母姊妹互傳欺凌照、對話記錄曝光

護膚店掛羊頭賣狗肉！ 基隆警喬裝男客連抄2店

禍從天降！5噸怪手彎道噴飛 騎士慘遭重壓不治

台積電第1名！全球非美科技公司排行 台灣有「這麼多」公司上榜

