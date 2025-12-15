中國男在日女團演唱會嗆高市！「狂飆髒話」影片曝
娛樂中心／楊佩怡報導
日本首相高市早苗上台後強力挺台，發表「台灣有事，日本也不可能置身事外」言論，導致中、日兩國關係緊張。沒想到，近期日本《BanG Dream!》遊戲系列衍伸的真人女子樂團 Ave Mujica在東京開演唱會，不料在演唱會過程中卻有一名中國男子用中文大罵高市早苗，影片曝光後，讓大批外國網友與日本網友痛批「像猴子一樣亂叫」。
日本女團Ave Mujica在東京開唱時，遭中國觀眾鬧場。（圖／翻攝自X平台）
社群平台X帳號「李老師不是你老師」發文表示，12月14日晚間Ave Mujica在日本東京舉辦演唱會，「有觀眾突然用中文大罵高市早苗，引發周圍聽的懂中文的觀眾哄笑」。從影片中可見，當時像是在開始演唱前、燈光全暗，卻沒想到突然有一名中國男子，突然在寂靜的現場用中文大喊「高市早苗我X你X！」，現場聽的中文的觀眾還哄堂大笑。
一名中國男子在演唱會上飆髒話怒嗆高市早苗， 讓日本網友傻眼不已。（圖／翻攝自X平台）
短短10秒的影片曝光後，引來大批自家人的不滿，紛紛痛批「中國一不輸出貧困，二不輸出革命，專門輸出愛發狂吠癥」、「相當於高喊『我是鄉下人』」、「這水準比一週前喊羊宮妃那牛逼的低8964倍」、「素質遙遙領先，還得是國產教育給力」，還有日本網友傻眼說道「這種行為毫無意義，更傷不到它罵的高市本人。反而只會噁心到旁邊無辜的觀眾，還有它的祖國和同胞⋯⋯」、「像猴子一樣亂叫」、「噁心的蟑螂，滿世界到處跑」。
真人女子樂團 Ave Mujica為日本《BanG Dream!》遊戲系列延伸出的團體。（圖／翻攝自X平台）
原文出處：日女團東京開唱遭中國男鬧場！他用中文嗆高市「X你X」日網轟：像猴子一樣
