中國男大生對老師喊「我是中華民國的」 梁文傑：看到嚇一跳

中國一名男學生在大學課堂上對老師開玩笑喊出「老師，我是中華民國的！」目前傳出這名學生遭老師取消期末考資格，且不得重修。對此，陸委會發言人梁文傑今天(11日)說，所謂「不看不知道，看到嚇一跳」，在影片裡可以看得很清楚，在中國大陸，「中華民國」是不能說的，它是一個禁忌，而且是要消滅的對象。

梁文傑：『(原音)你看影片中這個老師，她怕得就要自清自保，你就知道這個事情在那邊是多麼的嚴重。那如果任何人還以為說中共會容忍中華民國繼續存在，或者說中共會尊重台灣的制度和生活方式，你從這個影片你就知道，那都是「幻想」，有些人以為他到大陸訪問，拐彎抹角的提到了「中華民國」，就說中共會尊重和承認中華民國，那是在麻痺自己，那也是在欺騙社會大眾。』

另外，關於國民黨主席鄭麗文赴美參加僑宴，被爆出兩度和中共的統戰人士同台，並遭海外中國人士嗆聲說鄭麗文是在「擁抱共產黨」，結果遭趕出場後，還被疑似中國黑幫的成員威脅。梁文傑回應，從中可以看出中共的勢力已經滲入到我國在美國的僑界，而且影響力還不小，這的確是蠻令人憂心的，陸委會將會列為重要警示現象。