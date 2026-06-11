中國男大生課堂喊「我是中華民國的」！超慘結局曝光

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中國洗腦教育失敗？近日在社群平台X與 Threads 上，一段長達 3 分多鐘疑似為中國雲南民族大學的大學課堂影片引發網友瘋傳。影片中，一名女教師在台上講授政治思想教育課時，因不滿台下學生聽課態度，痛批不認同國家安全的學生「沒有心」，甚至斥責是「端中國飯碗、砸中國碗」。不料，台下一名男學生突然當眾站起來反嗆：「老師，我是中華民國的！」。此言一出，瞬間引爆全班學生歡呼與暴動。





課堂大喊：我是中華民國的！中國男大生開嗆教授「遭逐出教室」火爆現場曝光

女老師課堂提作為中國人，一名男大生立刻嗆聲「老師，我是中華民國的！」。（圖／翻攝自X）

政治思想課談「國家認同」 師生互嗆火藥味濃

根據影片中內容，事件起因於課堂上師生對於「必修思政課」的實用性產生爭執。影片開頭，有學生質疑這類課程的必要性，表示「不選不給畢業」，再加上該同學在課堂上使用耳機，徹底惹怒女老師，她強勢回應：「那你就可以不上這個學啊，你可以退學啊、可以補考啊」。隨後，女老師強調思政課是為了培養學生的意識，以及對國家安全的關注與認同。她情緒激動的說：「你作為一個中國人，你在這裡對我說我講的內容沒有用，那你就沒有心！我們中國的教育，最失敗的就是培養長著中國臉，端著中國飯碗，砸著中國碗的人」。

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課堂大喊：我是中華民國的！中國男大生開嗆教授「遭逐出教室」火爆現場曝光

女老師瞬間暴怒拿出手機找男同學理論狂拍。（圖／翻攝自X）

學生自稱「中華民國」 全班瞬間暴動

就在女老師話音剛落，坐在台下的一名男學生起立大聲反駁：「老師，我是中華民國的！」，不少同學尬喊「我X！」、「我們無敵了！」、「這太牛逼了！」。眼見課堂失控，講台上的女老師臉色大變，立刻拿出手機狂拍男同學，不斷翻找男同學的書包，還大聲質問：「大家說一下他剛才說了什麼話？他是……？」。全班同學齊聲大喊：「他是中華民國！」女老師威脅說：「好的，你記著啊」。

課堂大喊：我是中華民國的！中國男大生開嗆教授「遭逐出教室」火爆現場曝光

女老師狂拍該名男學生，事後疑取消該學生期末考試資格。（圖／翻攝自X）

網傳發生於雲南某大學 學生下場引發關注

有網友指出，這起事件疑似發生在雲南民族大學的課堂上，該名老師在事發後立刻對學生進行錄影取證，並當場宣布取消該學生的期末考試資格、不准重修，隨後將其驅逐出課堂。影片曝光後，網友們對男學生的「驚天一嗆」表示震驚，紛紛留言「大學不讀書也罷，出來不是外送就是失業在家啃老」、「這樣的大學還不如不去；這個孩子一生的苦難就此開始」、「這位老師為了自保，將一個學生抹殺了」、「希望這位學生沒事」、「留友看一位無敵的中國大學生」。不過，截至目前為止，涉事的雲南民族大學尚未針對該流傳影片發布官方說明，網傳的懲處內容與學生真實身分，仍有待進一步證實。









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