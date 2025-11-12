中國男女在韓景福宮「脫褲解放」！誇張行徑引撻伐

國際中心／李明融報導

南韓首爾知名古蹟景點景福宮近日出現一幕離譜畫面，一對疑似來自中國的遊客貪圖方便，竟光天化日之下直接在石牆旁脫褲解放，全程都被現場其他遊客給拍下，畫面曝光引發南韓網友不滿，紛紛表示「我們國家公廁明明很多」、「對觀光客太寬容了吧」、「取消免簽吧」，對此，南韓首爾警方證實此事，男子最後被依《輕微犯罪處罰法》罰5萬韓圜（約新台幣1058元），至於案件中的女子，並未在警方的處罰名單內。





中國男女疑「對馬桶過敏」！竟在韓景福宮「脫褲解放」赫見大媽褲上「一坨」

大媽上完廁所，褲子上有「一坨」疑似是排泄物的痕跡。（圖／翻自《JTBC》YT）

根據南韓《JTBC》「事件班長」報導，近日有民眾投訴，在景福宮石牆旁的花叢，驚見一名中國男子與中國女子，走到圍牆旁邊，直接脫褲便溺，男子手上還拿著衛生紙，還有目擊民眾稱女生穿著淺色褲子，且明顯可見褲子上有「一坨」疑似是排泄物的痕跡，相當誇張，民眾表示，這對男女都是旅客，他們跟著一群人數約有幾十人的中國旅遊團；兩人結束後原本要隨著隊伍離開，但警方巡邏時發現異狀，趕到現場上前制止，對兩人進行問話。《韓聯社》報導指出，南韓首爾警方今天（12日）證實這起消息，表示該事件發生在本月10日下午3時多，男子最後被依《輕微犯罪處罰法》罰5萬韓圜（約新台幣1058元），至於案件中的女子，並未在警方的處罰名單內。





景福宮是南韓著名古蹟，每年吸引大批外國觀光客朝聖。（圖／翻自pexels）

相關畫面立刻在南韓網路上瘋傳，大批網友不滿表示「我們國家公廁明明很多」、「取消免簽吧」、「對觀光客太寬容了吧」、「必須嚴厲懲罰」、「真是超乎想像的行為」，也有人對於這樣的行為感到不解，一名律師表示距離景福宮石牆不遠處，就有廁所，他不解為何一定要在石牆旁的花叢內排泄，並希望中國遊客能將心比心，如果南韓人到中國的古蹟旅遊，做出相同的事情，中國人勢必也會不高興的。

