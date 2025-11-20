中國男子冷凍亡妻引發爭議

[Getty Images]

一名中國男子因將亡妻進行低溫冷凍保存而引發網絡道德爭議。

中國媒體近日披露，該男子在前妻遺體仍浸泡於液氮中時，已開始與新女友交往。

為了表達對妻子的深情，桂軍民決定在妻子展文蓮於2017年享年49歲、因肺癌去世後，將其遺體冷凍。展文蓮也因此成為中國首例人體冷凍保存案例。

然而，在11月的一次採訪中，桂軍民透露自2020年起與另一名女子交往，此事在中國社交媒體上引發了激烈的討論。

有人質疑57歲的他為何不「放手」，也有人評論稱，他似乎「最在乎的是自己」。

廣告 廣告

在醫生告知展文蓮僅剩數月壽命後，桂軍民決定採用低溫冷凍技術——一項尚未獲得科學驗證的方法——在她過世後保存遺體。

她去世後，桂軍民與山東銀豐生命科學研究院簽訂了一份為期30年的協議，以保存妻子的冷凍遺體。

自那時起，展文蓮的遺體一直存放在該研究院一個容量達2,000公升的容器中，浸泡於攝氏零下190度的液氮中。

「功利性」關係

中國《南方週末》報導指出，雖然桂軍民在冷凍程序完成後獨居了兩年，但自2020年起，他開始重新約會，儘管妻子仍處於低溫冷凍狀態。

桂軍民向該報表示，一次嚴重的痛風發作讓他臥床兩天，無法動彈，這使他開始改變對獨居生活的看法。

隨後，他與現任伴侶王春霞交往，但桂軍民向媒體坦言，這段感情屬「功利性」的選擇，她並未「走進」他的心。

消息曝光後，一些網友對桂軍民的處境表示同情，認為妻子冷凍至今已過多年，是時候讓他走出過去，並留言「讓逝者安息」。

不過，也有人批評他行為自私，只是「滿足自己的情感需求」，並質疑「展文蓮會同意嗎？這對王春霞公平嗎？」

什麼是人體冷凍技術？

低溫冷凍技術是將整個身體降至零下溫度，並注入低溫保護劑——類似防凍劑——以防止冰晶形成，隨後再以液氮保存。

這項技術的理念是，未來當科技進步時，遺體或許能被復甦。

目前，低溫冷凍在醫療領域僅小規模應用，例如將血液細胞、精子及胚胎在超低溫下冷凍儲存。

據估計，全球已有超過500人接受低溫冷凍，其中大部分在美國。

到目前為止，還沒有人成功從冷凍保存中復活，科學界普遍認為，保存並喚醒人體仍然遙不可及。