中國男子影片稱「中國台灣」遭禁來台 劉世芳：依法行政

媒體披露有一名梁姓中國男子去年申請赴台觀光，但有民眾檢舉他的小紅書帳號「中山央美梁博士」發布來台旅遊的影片中稱呼「中國台灣」，還加上五星紅旗。內政部移民署審查後，以「曾有違背對等尊嚴言行」為由不予許可來台觀光2年。梁姓男子質疑台灣政府限制言論自由並提起訴願，在今年3月遭行政院駁回。內政部長劉世芳今天(9日)在立法院受訪時表示，一切依法行政，任何人只要踏上台灣的土地，就應該按照台灣的法律規定。

劉世芳說：『(原音)任何人、外國人他只要申請到台灣來，按照我們入出國移民規定，或者是大陸地區人民到台灣往來的規定這個原則，你踏上台灣的土地，當然要按照台灣的法律和規則，所以不管你是提行政訴願也好，或者是受到移民署禁止再入境，我們都要按照規定來辦理，我們也在這個地方呼籲，任何人到台灣來，請按照台灣人的法律規定來從事任何合法合規的活動。』

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