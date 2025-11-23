中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格

國際中心／李明融報導

中國廈門一名男高中生參加跑步比賽時，因穿裙子、戴假髮扮演遊戲角色，而且還在比賽最後大幅領先對手奪下冠軍，不過事後校方竟因為他穿裙子參賽，以「違反體育精神」取消資格，消息曝光之後引發許多學生不滿，網友也發聲力挺男學生，怒嗆校方請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強難道不算嗎？」。





中國男學生「穿裙、戴假髮」賽跑奪冠！校方因「違反體育精神」取消資格惹議

男學生穿著短裙、戴著假髮參加賽跑，最終跑出第一名。（圖／翻攝微博）

日前廈門的松柏中學有男學生穿著短裙、戴著假髮參加比賽，且展現賽跑實力，以飛快的速度大幅領先對手奪冠，他抵達終點後因假髮快掉下來，直接用手扯下，現場學生都驚呼男學生穿的很不方便了還能奪冠，直呼太強，然而賽後校方竟因男學生穿短裙，被校方判定違反體育精神，撤銷了他的冠軍，還取消了班級的精神文明班級獎評選資格。

男同學抵達終點後，將頭上假髮扯下。（圖／翻攝微博）

校方的決定引發許多學生不滿，將這起事件發布到社群平台上，校方遭到大批網友撻伐，不少人甚至直接打電話到學校抗議，網友紛紛留言聲援男同學「堅決反對學校的做法。如果校規里寫了在學校必須穿校服，那麼不穿是學生的問題；而如果說不穿校服是違反體育精神，那麼只能說這完全沒有道理。體育本來就是大眾化的，穿什麼是比賽者的選擇，穿可能惡性提高成績的衣服才是違反體育精神」、「那請校方列項解釋一下體育精神具體指哪些，易裝參賽具體違反了哪項體育精神的哪一點？固步自封因循守舊自命聖賢，立言以尊不以理處事論心不論實，是不是更違反自己所謂的體育精神呢？」；對此，主管機關廈門市思明區教育局的工作人員表示，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。





