中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格
國際中心／李明融報導
中國廈門一名男高中生參加跑步比賽時，因穿裙子、戴假髮扮演遊戲角色，而且還在比賽最後大幅領先對手奪下冠軍，不過事後校方竟因為他穿裙子參賽，以「違反體育精神」取消資格，消息曝光之後引發許多學生不滿，網友也發聲力挺男學生，怒嗆校方請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強難道不算嗎？」。
男學生穿著短裙、戴著假髮參加賽跑，最終跑出第一名。（圖／翻攝微博）
日前廈門的松柏中學有男學生穿著短裙、戴著假髮參加比賽，且展現賽跑實力，以飛快的速度大幅領先對手奪冠，他抵達終點後因假髮快掉下來，直接用手扯下，現場學生都驚呼男學生穿的很不方便了還能奪冠，直呼太強，然而賽後校方竟因男學生穿短裙，被校方判定違反體育精神，撤銷了他的冠軍，還取消了班級的精神文明班級獎評選資格。
男同學抵達終點後，將頭上假髮扯下。（圖／翻攝微博）
校方的決定引發許多學生不滿，將這起事件發布到社群平台上，校方遭到大批網友撻伐，不少人甚至直接打電話到學校抗議，網友紛紛留言聲援男同學「堅決反對學校的做法。如果校規里寫了在學校必須穿校服，那麼不穿是學生的問題；而如果說不穿校服是違反體育精神，那麼只能說這完全沒有道理。體育本來就是大眾化的，穿什麼是比賽者的選擇，穿可能惡性提高成績的衣服才是違反體育精神」、「那請校方列項解釋一下體育精神具體指哪些，易裝參賽具體違反了哪項體育精神的哪一點？固步自封因循守舊自命聖賢，立言以尊不以理處事論心不論實，是不是更違反自己所謂的體育精神呢？」；對此，主管機關廈門市思明區教育局的工作人員表示，相關科室已介入處置，會促進校方與學生的溝通，教育引導學生。
原文出處：中國男學生「穿裙、戴假髮」賽跑奪冠！校方因「違反體育精神」取消資格惹議
更多民視新聞報導
中國寒流太猛！佛祖「佛像流鼻涕」照瘋傳⋯網急了
中國大使館嗆：釣魚台屬於中國！日網反應曝光
中共取消赴日！中國人見「退票逾50萬張」忍不住照飛
其他人也在看
告贏陳智菡！林智堅現身笑了 楊玲宜秀5人「背影合照」：無愧我心
民眾黨前主席柯文哲深陷京華城弊案時，立院黨團主任陳智菡發文指前新竹市長林智堅通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，林智堅提告求償，陳智菡敗訴判賠30萬元。林智堅雖未正面回應相關問題，但子弟兵、新竹市議員楊玲宜，今（21日）在臉書PO出「背影合照」，明顯看得出來林智堅的好心情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
月世界垃圾山 綠里長父子等3人收押
本報綜合報導 高雄月世界與田寮高四十一線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋…中華日報 ・ 16 小時前
中共誇大黃海火砲演習 學者：一魚兩吃警告日韓、不敢聲張但又要表態
日本首相高市早苗近期「台灣有事即日本有事」發言引起中國不滿，除駐日外交官「斬首」論威脅，還暫禁日本水產、在黃海實彈射擊。其中，針對共軍黃海演習，國安局報告指出其實只是岸際小型火砲射擊，但被中共渲染操作，企圖透過「複合式」、「有限度」脅迫手段，施壓日本撤回言論與讓步。對此學者表示，中國不選擇大型演習，自由時報 ・ 23 小時前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 1 天前
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國緯來新聞網 ・ 1 小時前
新竹市工人失足墜10米深邊坡 警消助脫困送醫
（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）新竹市1名男性工人今天中午工作時不慎失足滑落約10公尺深山坡，警消獲報前往救援，歷時逾2小時，成功將擦傷及胸痛的患者救出送醫。中央社 ・ 1 天前
習近平願意當中華民國中國區區長？ 國民黨拋出一國兩區有沒有先知會北京？｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
民主黨議員呼籲軍隊「抗命」 特朗普稱煽動叛亂可處死
美國總統特朗普周四指責數名民主黨議員「煽動叛亂」，「可處死刑」。此前，這幾位曾在軍方或情報部門服役的議員呼籲美國軍人捍衛憲法，拒絕執行「非法命令」。德國之聲 ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 2 小時前
首屆新竹政策黑客松 登場
新竹市政府首度舉辦的「科技共創，智匯新竹一一四年新竹政策黑客松競賽」昨（廿二）日正式登場，自開放報名即吸引青年熱烈參與，共計六十七組、二百六十八位青年投入挑戰。經過初審遴選，最終有二十六組、一○四位參賽者脫穎而出，展開為期兩天一夜、四十八小時不中斷的創意衝刺。代理市長邱臣遠表示，期待透過青年無限的創意量能，為竹市帶來更多前瞻、跨域的治理想法，推動城市朝向更智慧、更宜居的方向前進。新竹代理市長邱臣遠廿二日表示，新竹市府團隊持續落實市長高虹安所推動的「智慧治理」、「青年活力」施政策略，積極打造讓市民有感的智慧科技城。市府高度重視青年創意與公共參與，一一四年首度辦理的「新竹政策黑客松」特別祭出高額總獎金新台幣五十萬元，希望透過競賽及許願池方式，凝聚各界夥伴的創新、智慧與巧思，共 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊
即時中心／林耿郁報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！民視 ・ 1 天前
從「台灣有事說」回望李登輝 學者：「明德小組」建立美日台共同體
國史館今天舉辦「2025年李登輝紀念學術討論會」，中山大學中國與亞太區域研究所所長郭育仁表示，前總統李登輝將民主、自由、人權鑲嵌在台灣的主體戰略中，並透過明德專案小組的運作，讓台灣從棋子變棋手主動因應局勢，並與美日建立共同體的概念，這也連結到日本首相高市早苗近日的「台灣有事說」。自由時報 ・ 18 小時前
網傳車廂抽菸遭車長廣播「畜牲」 台鐵回應
[NOWnews今日新聞]網傳台鐵列車長在車廂內廣播提醒在車廂內抽菸旅客「請當個人，不要當畜牲」。台鐵公司指出，公司有制定播音遵循事項，也將播音詞存入列車長的補票機PDA內，同時提醒旅客車廂抽菸會違《...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
無懼中共通緝令！ 沈伯洋現身荷蘭法院嗆聲
中共日前以分裂國家罪對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝令，然而沈伯洋不僅未受影響，還與立委范雲一同前往荷蘭出席國際自由聯盟會議。他特地在審判獨裁者的海牙國際刑事法院前拍攝影片，公開回應中共的通緝令。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
中國演員范冰冰奪金馬影后！賴清德：在自由之地看見每種故事
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導第62屆金馬獎昨(11/22)舉行頒獎典禮，台灣演員張震、中國演員范冰冰分別拿下影帝、影后，總統賴清德表示，今年的獎項得主來...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
習近平狂出150本「國家寶典」！中國人不買單 打1折也乏人問津
中國國家主席習近平自2012年11月掌權以來，中共宣傳部門已將他的講話、指示、演講等文獻集結成冊，陸續出版了超過150本書，希望加強對黨員和民眾的思想控制。不過，近日有部落客爆料，習近平的著作在一些書店裡就算打出「低至1折起」的促銷牌子，依舊乏人問津。自由時報 ・ 1 天前
加薩重建計畫恐遇阻 葉門對加入穩定部隊陷兩難
（中央社記者施婉清開羅21日專電）葉門消息人士日前表示，美國總統川普在聯合國批准其擬議的加薩重建計畫後，邀請葉門加入「國際穩定部隊」。葉門政府對此感左右為難，擔心最終可能導致他們與哈瑪斯及其他巴勒斯坦組織開戰。中央社 ・ 1 天前
沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭！黃帝穎指國際三大咖「打臉中國通緝無效」！諷鄭麗文稱普丁「民主領袖」：一人對抗聯合國141國「簡直國際笑話」
黃帝穎指出，沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭，打臉中國通緝無效，更打臉國民黨主席鄭麗文瞎扯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是民主領袖！放言 Fount Media ・ 22 小時前
應曉薇「暫時停權處分可望撤銷」 避免她退國民黨拚連任、瓜分藍營票源
即時中心／徐子為報導國民黨籍台北市議員應曉薇因涉入關說京華城容積弊案，去（2024）年9月被黨中央考紀會暫時停止黨權處分，不過同黨涉入台智光案一審被判刑的北市議員陳重文，以及涉賭博、貪污案被起訴的市議員葉林傳，兩人都沒被停權，引發「雙標」爭議。黨內評估應曉薇案已交付中央考紀會重新審理，待近期開會審議時，極有可能做出撤銷暫時處分，並交回台北市黨部依後續司法判決結果處理。民視 ・ 23 小時前
好閃！珠寶展「打卡送寶石」 6500萬紅寶石「鎮場」
臺灣珠寶首飾展 登場，許多人一開展就衝到特定珠寶攤，原來是因為 業者推出活動，開展前兩天打卡 就送「免費寶石」，大大提升買氣。除了日常珠寶，展場內還有「鎮場之寶」一顆要價 6500萬的紅寶石戒指。 #珠寶展#打卡送寶石# 6500萬鎮場之寶東森新聞影音 ・ 16 小時前