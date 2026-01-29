中國男專挑阿公性侵！3度涉性侵遭日警逮捕

▲日本大分縣有一名42歲中國籍男子，因性侵、猥褻多名70至80歲老翁，遭警方三度逮捕。（圖／翻攝自大分放送）

[NOWnews今日新聞] 駭人聽聞！日本警方近日逮捕一名42歲的中國籍男子，他涉嫌猥褻、性侵兩名分別70多、80歲的老翁，這也已經是他第三度被逮捕。警方正追查是否還有其他受害人。

據日媒《大分放送》報導，42歲的中國籍男子楊秀發（音譯）任職於豐後大野市某公司，近日遭日本警方第3度逮捕，他涉嫌在2025年11月17日，先後在街頭猥褻一名70多歲的年長男性，隨後在一處空地性侵一名80多歲的年長男性，離譜的犯罪行徑駭人聽聞。

令人髮指的是，楊秀發早在去年9月，就曾在戶外公廁對另一名80多歲年長男性實施性侵等行為，當時已被警方第二度逮捕。

警方在調查楊秀發是否有其他犯行時，接獲其他受害男性報案，才讓此次犯行曝光，楊男也第三度落網。

警方表示，楊性嫌犯在接受偵訊時已坦承犯行，對所有指控供認不諱。警方目前正針對嫌犯與受害人是否認識，以及是否還有其他潛在受害者展開進一步調查。

有日本網友在推特上分享這起離奇事件，許多日本人也都傻眼說：「我看了原文，但我不太明白」、「原來我看不懂日文」、「難以理解」，不少人也都痛批：「是不是因為受害者是男性就低估他了？性侵犯者一次就該被繩之以法！這已經是第三次了吧？」「第一次被捕就應該被遣返了」、「他第三次被捕後居然還待在日本？這制度太不正常了」。

