中國男對鄭麗文喊下架民進黨慘遭架離！ 王丹狠酸：沒選舉的竟教別人投票？

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國民黨主席鄭麗文8日率團赴南京中山陵，向中華民國國父暨國民黨總理孫中山謁陵。 圖：國民黨/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨日率團赴南京中山陵，向中華民國國父暨國民黨總理孫中山謁陵。不過就在謁陵前後，有位帶著中國口音之男對鄭麗文喊：「鄭麗文主席，2028年下架民進黨！」爾後維安聽聞隨即喊「帶走」，並將該男驅離現場。對此，中國民運人士王丹今（9）日就笑說，沒選票的人竟然教別人如何投票。

王丹表示，看到鄭麗文去中山陵，有中國民眾高喊「2028年下架民進黨！」，他看到笑出來並表示，中國人自己連選舉都沒有，卻教別人怎麽投票。

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他指出，只要不是中國的事，中國人都很有看法，也很敢表達。但更好笑的是，喊完這麽符合中共心意的話之後，立刻掐著脖子被帶走了，「看來，重點不在於喊了什麽，是連『喊』都不行。」

王丹也示警，兩岸一旦統一，國家就變成這樣，「難道這就是鄭麗文對台灣的期待？！」

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