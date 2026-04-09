中國男對鄭麗文喊「28年下架民進黨」遭勒頸拖離 王丹點破關鍵：我笑了

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記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文訪問中國，昨（8）日上午到中山陵謁陵，當時有一位中國民眾看到鄭麗文，興奮喊，「鄭麗文主席28年下架民進黨」，結果下秒就被架走。民運人士王丹則說，看到這一幕他笑了：中國人自己連選舉都沒有，卻教別人怎麽投票！

鄭麗文到中山陵謁陵（圖／翻攝畫面）

鄭麗文8日到達中山陵，不少中國民眾圍觀，一看到她紛紛高喊「黨主席歡迎！南京市民歡迎」、「歡迎！祖國統一歡迎妳」、「兩岸一家親」。她也露出笑容，跟中國民眾揮手致意。

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鄭麗文率團鞠躬、默哀後，並進入墓室繞墓壙一周。但就在鄭麗文準備回到博愛廣場發表講話的過程之中，一名中國男子突然喊，「鄭麗文主席28年下架民進黨」，結果突然一群人衝上去，將該名男子架走，一路被另一人架著脖子拖離現場。

王丹對此表示，看到鄭麗文去中山陵，有中國民衆高喊28年下架民進黨，「我笑了」。中國人自己連選舉都沒有，卻教別人怎麽投票！只要不是中國的事，中國人都很有看法，也很敢表達。

王丹說，更好笑的是，喊完這麽符合中共心意的話之後，立刻掐著脖子被帶走了！看來，重點不在於喊了什麽，是連喊都不行。一旦統一，國家就變成這樣。這就是鄭麗文對台灣的期待？！

鄭麗文中山陵謁陵，中國男喊「下架民進黨」慘被架走（圖／翻攝畫面）

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