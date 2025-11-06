中國男帶五星旗闖金門宣揚統一 !被移民署驅逐出境

政治中心／綜合報導

中國一名50多歲盧姓男子，今天上午扛著國旗與五星旗合在一起的大旗，到金門縣政府發統一台灣傳單，移民署調查後認定他從事與許可目的不符活動，下午五點將人強制驅逐出境，陸委會則表示會調查背後是否有邀請單位，若有的話也會要求說明，必要時給予裁罰。

扛著我國國旗與五星旗合在一起的大旗，穿襯衫的男子出現在金門縣政府，被警方帶走，原因就是他發的傳單。

中國男闖金門縣府宣揚統一 遭移民署驅逐出境

中國盧姓男子扛我國與中國國旗融合的大旗，在金門縣政府撒宣揚統一的傳單。（圖／民眾提供）目擊保全：「他就是九點二十的時候從裡面，從那個馬路上先灑了一次，然後直接走進來，去那個前廳的大門口也灑了一次。」

中國男闖金門縣府宣揚統一 遭移民署驅逐出境

中國盧姓男子扛我國與中國國旗融合的大旗，在金門縣政府撒宣揚統一的傳單。（圖／民眾提供）該名男子發的傳單，上頭寫著統一台灣，據瞭解他約50多歲，自稱中國湖北人，11/4經由小三通到金門自由行，已在廣州、上海完成類似舉措，台灣是早就訂好的目標。

移民署南區事務大隊金門縣專勤隊長黨昱泰：「移民署獲報後立即會同，金門縣警察局金城分局，將盧男帶回金門縣專勤隊查處，並且釐清盧男來台動機目的，盧男行為嫌以從事與許可目的不符之活動，移民署後續將依照台灣地區與大陸地區，人民關係條例第十八條之規定，依法對盧男執行強制出境。」

移民署調查後，6號下午五點將人強制驅離，陸委會也掌握訊息，將調查背後是否有人指使。

陸委會主委梁文傑：「查一下說這位盧姓男子，他是不是有邀請單位，因為陸客來台很多他背後都是有邀請單位，那我們會請邀請單位說明，必要的時候我們對邀請單位，也要有一定的裁罰。」

繼先前中國人多次偷渡來台後，又發生小三通宣揚統一，觸動兩岸敏感神經。

