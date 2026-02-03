中國男強姦大嫂出獄報復殺人！逃逸20年落網稱「不是故意的」...最新判決出爐
世上竟有如此囂張之人！中國一名田姓男子1996年因強姦、持刀攻擊大嫂遭捕入獄，2002年期滿出獄後由愛轉恨，竟再次持刀闖入大嫂家中，一位村民見狀趕緊上前阻止，遭刺穿胸腔慘死。田男逃逸近20年後終於落網，庭上一度稱自己並非故意殺人，不過均被駁回，最終遭判死刑。
30年前強姦+追砍大嫂！男子出獄後殺死村民...逃逸20年落網
根據《新華社》報導，這起驚天的殺人案源可追溯至1996年，男子田永明因強姦趙姓大嫂，行跡敗露後竟惱羞成怒持刀追砍，最終遭捕入獄。豈料，2002年7月15日田男出獄後心生不滿，於同年11月13日再次持刀闖入趙女家中，趙女察覺後趕緊逃跑。
趙女一邊尖叫一邊逃跑，惹得全村注意，其中一名劉姓男子上前制止，田男竟持刀往對方胸膛猛刺2刀，見劉男倒地後再次追趕趙女，並持刀猛砍，隨後逃逸。然而，這兩道刀傷的並不輕，劉男胸腔直接被刺穿，送醫後仍不治身亡。
凡走過必留下痕跡，田男逃逸將近20年後，仍於2022年2月24日遭逮捕歸案。雲南玉溪市中級人民法院一審以故意殺人罪，判處田男死刑，延後2年執行並褫奪公權終身，田男不滿上訴。
雲南高級人民法院2025年10月26日駁回上訴，認為被告田男罔顧國家法律、社會倫理，期滿釋放後仍不思悔改，再次行兇殺人，導致1死1輕傷，罪刑嚴重且為累犯，應當從重處罰，不過法律引用不當、量刑不當，決定啟動再審。
男子殺死村民辯稱不是故意！砍大嫂也說「只是傷害」
2026年1月21日，雲南玉溪市中等人民法院對於田男故意殺人案進行再審，田男於庭上辯稱，對劉姓男子僅為過失致死，同時也稱對大嫂只是故意傷害，而非故意殺人。田男也說，自己第一次強姦入獄是被誣陷的，進而導致自己在2002年犯案。
死者劉男代理律師劉文華則駁斥，認為劉男生前連遭田男猛刺兩刀，且傷口深及胸腔，「傷勢只有主動用力捅刺才形成」，若只是推擠導致意外，劉男本能也會向後閃躲，刀具根本不可能刺入身體。
劉文華續指，當時劉男主動上前勸阻，連田男的母親也連忙制止，不過仍無法阻擋田男行兇，「足以體現他殺人意願堅決，犯罪惡性極大」。
報導指出，庭上田男首度向死者家屬道歉，不過家屬反批，此舉並非真心悔過，只是希望能藉此減輕罪刑，且相關證據明確指出田男犯罪事實，卻仍堅稱自己並非主動刺傷劉男，種種行徑無法讓人接受。由於案情重大，法庭並未當庭宣判。
2026年2月3日，雲南最高人民法院宣判，以故意殺人罪判處田男死刑，並褫奪公權終身，後續將依法報請最高人民法院核准。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
★遇到暴力時的應對與求助：請立即撥打110 報案，或者撥打113保護專線 24小時諮詢求助 (全年無休)。保護自己請閃避離開現場，保護頭、臉、頸等重要部位。勇敢求助親友或社工、律師的協助，或尋求保護令。
